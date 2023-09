Seann Iasg fosail a’ tabhann sealladh ùr air mean-fhàs claigeann cnàimh-droma

Tha iasg fosail 455-millean bliadhna a dh'aois air sealladh ùr a thoirt do luchd-rannsachaidh air mar a thàinig druim-altachain air adhart gus an eanchainn a dhìon, a rèir sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh ann an Nàdar. Is e an eisimpleir sin Eriptychius americanus, seann iasg gun ghiallan a chaidh a lorg ann an Colorado, na SA. Chleachd an luchd-rannsachaidh, bho Oilthigh Birmingham, Ionad Bith-iomadachd Naturalis ann an Leiden, san Òlaind, agus Taigh-tasgaidh Eachdraidh Nàdarra, tomagrafaireachd àireamhach gus riochdachadh 3D mionaideach de chlaigeann an èisg a chruthachadh.

Is e an sgrùdadh seo a’ chiad fhear a rinn ath-chruthachadh farsaing air claigeann Eriptychius, a chaidh a chruinneachadh anns na 1940n, a chaidh a mhìneachadh an toiseach anns na 1960n, agus a tha an-dràsta ann an Taigh-tasgaidh Achaidh Eachdraidh Nàdarra ann an Chicago. Nochd an rannsachadh a chaidh a mhaoineachadh le Urras Leverhulme gu robh Eriptychius air sgaradh a dhèanamh air cartilages neo-eisimeileach a bha a’ cuairteachadh na h-eanchainn, eu-coltach ri gnèithean nas fhaide air adhart aig an robh cèidse làn-chòmhdaich cartilage. Tha seo a 'moladh gum faodadh leasachadh tràth de structaran gus an eanchainn a sgaradh bho phàirtean eile den cheann a bhith air tòiseachadh le Eriptychius.

Thog an Dr. Ivan Sansom, Àrd Òraidiche ann am Palaeobiology aig Oilthigh Birmingham agus àrd-ùghdar an sgrùdaidh, toileachas mu na co-dhùnaidhean, ag ràdh gum faodadh iad an eachdraidh mean-fhàs tràth fhoillseachadh air mar a dhìon druim-altachain prìomhadail an eanchainn. Dhaingnich an Dr Richard Dearden, prìomh ùghdar an sgrùdaidh agus Neach-rannsachaidh Iar-dhotaireil aig Ionad Bith-iomadachd Naturalis, cudromachd an lorg, ag ràdh gu bheil e a’ lìonadh beàrn mòr ann a bhith a’ tuigsinn mean-fhàs a’ chlaigeann anns a h-uile cnàimh-droma, daoine nam measg.

Tha an sgrùdadh seo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha cruinneachaidhean thaighean-tasgaidh agus cleachdadh dhòighean ìomhaigheachd ùra ann a bhith a’ sgrùdadh seann shamhlaichean. Le bhith a’ cleachdadh tomagrafaidheachd coimpiutaireachd, b’ urrainn do luchd-saidheans seallaidhean ùra a lorg a thaobh mean-fhàs claigeann cnàimh-droma. Tha na co-dhùnaidhean a’ toirt seachad fiosrachadh luachmhor mu na h-ìrean tràtha de dhìon eanchainn ann an cnàimh-droma prìomhadail agus a’ cur ri ar tuigse air eachdraidh mean-fhàs na feart anatomical deatamach seo.

stòran:

- Nàdar

- Oilthigh Birmingham

- Ionad Bith-iomadachd Naturalis

- Taigh-tasgaidh Eachdraidh Nàdarra