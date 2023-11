Gluasad Paradigm ann an Ath-nuadhachadh: Gabhail ri Dreuchd Luibh-bhiastagan

Ann a bhith a’ feuchainn ri eag-shiostaman truaillidh ath-nuadhachadh tro ath-fhàsmhorachd, tha sgrùdadh ùr-nodha a’ nochdadh sealladh deatamach anns a’ mhòr-chuid de phròiseactan ath-nuadhachaidh - an dìth riaghladh air sùbh-lusan a bhios ag ithe lusan. Tha an sgrùdadh, a’ dèanamh anailis air faisg air 2,600 oidhirp ath-nuadhachaidh thar diofar eag-shiostaman, a’ soilleireachadh an fheum èiginneach a bhith a’ dèiligeadh ris a’ chunnart a tha sùbh-lusan a’ toirt do lusan òga.

Chan urrainnear dearmad a dhèanamh air cho cugallach ‘s a tha lusan òga ri luibhearan. Tha na lusan sin coltach ri mìlsean do-sheachanta dha ionaltradh, a bhios gu tric a’ ciallachadh gun tèid an sgrios. Tha an t-Àrd-ollamh Brian Silliman, eòlaiche air bith-eòlas glèidhteachais mara aig Oilthigh Dhiùc, a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e lusan a dhìon aig ìre thràth. Mura dèanar sin chan ann a-mhàin a chuireas bacadh air oidhirpean ath-nuadhachaidh ach cuideachd thig e gu cosgaisean nas àirde.

Tha rannsachadh a’ sealltainn gum faod casg a chuir air sùbh-lusan no smachd a chumail orra airson ùine ghoirid ath-nuadhachadh gu mòr, builean a leasachadh, agus cosgaisean nas ìsle. Le bhith a’ toirt a-steach creachadairean gus sùil a chumail air àireamhan sùbh-lusan no le bhith a’ cur chnapan-starra a-steach gus an tèid planntachadh a stèidheachadh agus nach eil iad cho so-leònte, faodaidh e fàs planntrais àrdachadh gu cuibheasach de 89%. Tha an sealladh seo ag iarraidh gluasad paradigm ann an cleachdaidhean ath-nuadhachaidh.

Tha an sgrùdadh, air a stiùireadh le Qiang He à Oilthigh Fudan agus Changlin Xu, a’ toirt aire don cho èiginneach sa tha e dèiligeadh ris a’ chùis seo, gu sònraichte ann an sgìrean nas blàithe agus nas tiorma far a bheil buaidh sùbh-lusan nas fhollaisiche. Tha crìonadh creachadairean apex, leithid madaidhean-allaidh, leòmhainn, agus cearbain, a bha gu h-eachdraidheil a’ cumail smachd air àireamhan luibheach, a’ cur ri barrachd cuideam ionaltraidh agus a’ cur bacadh air leudachadh fàsmhorachd.

Tha an luchd-rannsachaidh a’ moladh a bhith a’ gabhail ri creachadh nàdarrach mar dhòigh cosg-èifeachdach agus èifeachdach gus iomadachd planntrais agus ath-bheothachadh eag-shiostam àrdachadh. Tha an t-Ollamh Silliman a’ dèanamh coimeas eadar an dòigh-obrach seo agus “cleas gàirnealaireachd ùr” aig a bheil comas toradh fàsmhorachd a dhùblachadh. Aon uair 's gu bheil lusan air an stèidheachadh, tha pàirt deatamach aig luibhearan-mara ann a bhith a' cumail suas iomadachd agus gnìomhachd eag-shiostam lusan.

Tha an sealladh ùr seo air ath-nuadhachadh eag-shiostam ag iarraidh ath-luachadh air dòighean gnàthach agus dòigh-obrach nas coileanta a bhios a’ beachdachadh air creachadairean agus creach. Le bhith a’ leigeil le barrachd chreachadairean a dhol a-steach do eag-shiostaman no ag ath-nuadhachadh an àireamh-sluaigh, is urrainn dhuinn fàs fàsmhorachd a bhrosnachadh agus na dùbhlain a tha an lùib dòighean ath-nuadhachaidh gnàthach a lasachadh gu h-èifeachdach. Tha an t-àm ann gabhail ri àite sùbh-lusan anns a’ phròiseas ath-nuadhachaidh.

CÀBHA

Carson a tha a bhith a’ làimhseachadh sùbh-lusan cudromach ann am pròiseactan ath-nuadhachaidh?

Tha e deatamach gun tèid sùbh-lusan a làimhseachadh ann am pròiseactan ath-nuadhachaidh oir tha iad nan cunnart mòr do lusan òga. Mura tèid smachd a chumail air sùbh-lusan faodaidh sin sgrios a dhèanamh air na lusan sin, bacadh air oidhirpean ath-leasachaidh agus cosgaisean nas àirde a tharraing.

Ciamar a ghabhas sùbh-lusan a riaghladh ann am pròiseactan ath-nuadhachaidh?

Faodar sùbh-lusan a riaghladh ann am pròiseactan ath-leasachaidh le bhith a’ toirt a-steach creachadairean gus sùil a chumail air àireamhan sùbh-craoibh no a bhith a’ stàladh chnapan-starra gus an tèid planntachadh a stèidheachadh agus nach eil iad cho so-leònte. Faodaidh na ceumannan sin luathachadh mòr a dhèanamh air ath-nuadhachadh, toraidhean adhartachadh, agus cosgaisean nas ìsle.

Dè an dreuchd a bhios aig luibhearan-buachair aon uair ‘s gu bheil lusan air an stèidheachadh?

Aon uair 's gu bheil lusan air an stèidheachadh, tha pàirt deatamach aig luibhearan-mara ann a bhith a' cumail suas iomadachd agus gnìomhachd eag-shiostam lusan. Bidh iad a’ cur ri slàinte is cothromachadh iomlan an eag-shiostam, a’ dèanamh cinnteach à seasmhachd àireamhan planntrais.