Pàtranan sileadh agus iomadachd mamalan: uinneag a-steach do sheasmhachd eag-shiostam

Tha luchd-saidheans air a bhith ag iarraidh o chionn fhada an lìon iom-fhillte de fhactaran a tha a’ cur ri bith-iomadachd fhuasgladh, agus tha sgrùdadh o chionn ghoirid a’ tilgeil solas air eileamaid air an deach dearmad a dhèanamh roimhe: pàtrain sileadh. Ann an tionndadh ris nach robh dùil, tha luchd-rannsachaidh air faighinn a-mach gu bheil roinnean le caochlaideachd ràitheil ann an sileadh, ach às aonais fìor dhroch shìde, a’ caladh na h-ìrean as àirde de iomadachd mamalan. Tha an sealladh seo a’ toirt dùbhlan don ghliocas gnàthach gur e sileadh iomlan am prìomh adhbhar airson beairteas gnè.

Tha am prìomh ùghdar Jaron Adkins, eag-eòlaiche aig Oilthigh Stàite Utah, a’ soilleireachadh nach eil am fòcas air an àireamh iomlan de dh’ uisge, ach air an atharrachadh thar ràithean. Mar eisimpleir, fhad ‘s a bhios àiteachan mar Utah agus coille-uisge an Amazon a’ faighinn frasadh cunbhalach tron ​​​​bhliadhna, tha roinnean eile leithid ceann a deas California a’ faicinn caochlaideachd mòr, leis a’ mhòr-chuid den uisge a’ tachairt eadar an Dùbhlachd agus am Màrt.

Tha na co-dhùnaidhean chan ann a-mhàin a’ roinneadh cuairteachadh chreachadairean ithe-feòil, sùbh-craoibh, agus omnivores thairis air gnàth-shìde eadar-dhealaichte ach tha iad cuideachd a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha sileadh agus fàs planntrais ann a bhith a’ cumadh nan gluasadan sin. Gu sònraichte, chaidh a choimhead gu bheil creachadairean agus luibhearan a’ fàbharachadh roinnean le ìrean uisge meadhanach, a’ seachnadh an dà chuid àrainneachdan a tha ro fhliuch agus tais. Aig an aon àm, bidh omnivores a’ soirbheachadh ann an sgìrean a tha air an comharrachadh le gnàth-shìde sheasmhach.

Gu h-inntinneach, nochd an sgrùdadh cuideachd gu bheil fàs planntrais, a dh’ fhaodadh a bhith a’ gabhail a-steach a’ mhòr-chuid a’ toirt buannachd dha luibhearan-buachair, a’ toirt buaidh nas motha air feòil-itheadairean. Tha an lorg seo a’ daingneachadh cho cudromach sa tha sreath bìdh cothromach agus a’ cur cuideam air ionracas structarail eag-shiostaman gu lèir.

Tha buaidh mhòr aig na co-dhùnaidhean sin, a’ beachdachadh air a’ chrìonadh eagallach ann an iomadachd bheathaichean air adhbhrachadh le call àrainn agus atharrachadh clìomaid. Le bhith a’ faighinn tuigse nas fheàrr air na factaran a tha a’ stiùireadh bith-iomadachd, faodaidh luchd-saidheans an comas a leasachadh gus ro-innse agus riaghladh a dhèanamh air suidheachadh bheathaichean air feadh an t-saoghail. Tha iomadachd bheathaichean ag obair mar chomharradh tràth air seasmhachd eag-shiostam, agus tha a bhith a’ fuasgladh nan dòighean eag-eòlasach air cùl beairteas gnè a’ tabhann seallaidhean deatamach airson oidhirpean glèidhteachais.

