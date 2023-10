Ceimigeachd Aqueous ann am Beathaichean Planaidean Carbonaceous: Synthesizing Prebiotic Organic Matter

Tha pàirt deatamach aig ceimigeachd uisgeach ann a bhith a’ cruthachadh stuth organach prebiotic taobh a-staigh planntaichean carbonaceous. Tha comas aig na buidhnean celestial sin, a thathas a’ creidsinn a chaidh a chruthachadh anns na tràth ìrean de shiostam na grèine, blocaichean togail beatha riatanach a lìbhrigeadh do bhuidhnean planaid eile, an Talamh nam measg.

Ann an sgrùdadh o chionn ghoirid, rinn luchd-rannsachaidh sgrùdadh air cruthachadh vitimín B3, ris an canar cuideachd searbhag nicotinic, taobh a-staigh na planaidean sin. Tha bhiotamain B3 na ro-ruithear cudromach airson an coenzyme NAD (P) (H), a tha riatanach airson metabolism de gach seòrsa beatha aithnichte.

Mhol an luchd-rannsachaidh dòigh freagairt ùr stèidhichte air deuchainnean roimhe san raon. Tha an synthesis de bhiotamain B3 a’ toirt a-steach measgachadh de ro-ruitheadairean siùcair, leithid glyceraldehyde no dihydroxyacetone, le amino-aigéid mar searbhag aspartic no asparagine. Bidh na h-ath-bheachdan sin a’ tachairt ann am fuasgladh uisgeach às aonais ocsaidean no riochdairean oxidizing eile.

Gus atharrais a dhèanamh air na suidheachaidhean taobh a-staigh planetesimals carbonaceous, ghabh an luchd-rannsachaidh ris gu robh dùmhlachd creige de 3 g / cm³, porosity de 0.2, agus dùmhlachd deigh de 0.917 g / cm³ a ​​’lìonadh na pores. Chaidh na samhlaidhean a ruith aig cuideam de 100 bar.

Chaidh toraidhean nan samhlaidhean a choimeas ri pailteas tomhais de dh ’aigéad nicotinic ann an sampallan a chaidh a chruinneachadh bho ghrunn stòran, a’ toirt a-steach an CI chondrite Orgeil, grunn chondrites CM2 Antartaig, agus an chondrite C2 Tagish Lake gun bhuidheann. Chaidh aire a thoirt cuideachd don t-seòrsa dòigh às-tharraing a chaidh a chleachdadh, leithid uisge teth, ultrasonication uisge fuar, HCl-hydrolyzed, no searbhag formic.

Tha an sgrùdadh a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air comas ceimigeachd uisgeach taobh a-staigh planaidean carbonaceous airson a bhith a’ co-chur stuth organach prebiotic. Faodaidh tuigse fhaighinn air na pròiseasan sin cuideachadh le bhith a’ tilgeil solas air tùs beatha agus cuairteachadh bhlocaichean togail riatanach air feadh na cruinne.

