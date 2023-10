Paradigm ùr de bheatha ùr-nodha ann an Dapoli: Baile Indradhanu

O chionn ghoirid chuir PPROM Developers, companaidh thogalaichean cliùiteach, air bhog Indradhanu Village, am pròiseact baile bungalo as motha ann am baile sàmhach Dapoli, Maharashtra. Le farsaingeachd fharsaing de 12.5 acair, tha Indradhanu Village ag amas air beatha an latha an-diugh ath-mhìneachadh le bhith a’ measgachadh goireasan bailteil gu socair le suaimhneas nàdur.

Air a dhealbhadh gus dòigh-beatha chofhurtail is sòghail a thoirt do luchd-còmhnaidh ann an àrainneachd shìtheil, tha Indradhanu Village a’ tabhann measgachadh de bhungalothan 1, 2, agus 3 bhk air an dealbhadh gu grinn. Tha gach bungalo air a chruthachadh gu smaoineachail, le seòmraichean farsaing agus raointean gàrraidh breagha a tha a’ meudachadh solas nàdarrach agus fionnarachadh.

Suidhichte am measg uaine uaine torach agus cruthan-tìre air an cumail suas gu faiceallach, tha Indradhanu Village na chaladh air falbh bho othail is beatha beatha a’ bhaile. Tha taigh-club, amar-snàmh, talla-spòrs agus raon-cluiche sònraichte do chloinn anns a’ bhaile, a’ leigeil le luchd-còmhnaidh a dhol an sàs ann an cur-seachadan sa choimhearsnachd aca.

Tha tèarainteachd na àrd phrìomhachas ann am Baile Indradhanu, le coimhearsnachd thèarainte le gata a bheir seachad tèarainteachd 24 × 7 agus sgrùdadh CCTV. A bharrachd air an sin, tha am baile-fearainn a’ cumail ri prionnsapalan Vastu, a’ brosnachadh adhartachd agus co-sheirm taobh a-staigh dachaighean.

Tha Indradhanu Village a’ dol nas fhaide na dìreach a bhith a’ toirt seachad taigheadas, a’ tabhann raon farsaing de ghoireasan a chuireas ri beatha luchd-còmhnaidh. Anns a’ bhaile tha goireasan sunnd leithid gazebo agus gym fosgailte airson fois is sunnd. Bidh e cuideachd a’ dèanamh cinnteach à sàbhailteachd agus fois inntinn tro sheirbheisean carbad-eiridinn agus pasgan ciad-chobhair le deagh ghoireasan. Dhaibhsan a tha a’ stiùireadh dòigh-beatha gnìomhach, tha slighe bogaidh san togalach. Thathas cuideachd a’ toirt prìomhachas do ghoireasachd, le goireasan làitheil air an dealbhadh airson gum bi e furasta do luchd-còmhnaidh.

Ar. Tha Sandeep Naresh Joshi, stiùiriche agus stèidheadair Buidheann Companaidhean PPROM, a’ faicinn Indradhanu Village mar eòlas beò beòthail. Tha e a’ cur cuideam air an aire chùramach a thathas a’ toirt do gach mion-fhiosrachadh san dealbhadh, a’ dèanamh cinnteach gum faigh luchd-còmhnaidh dòigh-beatha cho-chòrdail agus dathach.

Mar a bhios Dapoli a’ leantainn air adhart a’ tàladh dhaoine fa leth a tha a’ sireadh dòigh-beatha shìtheil, tha Indradhanu Village a’ nochdadh mar am prìomh roghainn dhaibhsan a tha airson am pàrras ciùin seo a ghairm dhachaigh. Le na cruthan-tìre farsaing, dealbhadh smaoineachail, goireasan ùr-nodha, agus dealas airson mathas luchd-còmhnaidh, tha Indradhanu Village a’ suidheachadh inbhe ùr airson bith-beò ann an Dapoli.

