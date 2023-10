Bataraidhean Zinc-Air: An àm ri teachd airson stòradh lùtha

Mar a bhios ar n-earbsa air bataraidhean a’ fàs, mar sin tha an fheum air fuasglaidhean seasmhach de chàileachd nas fheàrr. Tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Edith Cowan air bataraidh adhair-sinc ùr a leasachadh a tha saor, sàbhailte agus fìor èifeachdach. Chaidh bataraidhean lithium-ion a chuir an àite bataraidhean sinc anns na 1990n, ach a-nis tha iad a’ tighinn air ais air sgàth cho ruigsinneach sa tha iad agus buannachdan sàbhailteachd.

An coimeas ri bataraidhean lithium-ion, faodaidh bataraidhean adhair-sinc barrachd lùth a stòradh agus chan eil iad cho buailteach a bhith ro theth agus losgadh. Tha an Dotair Muhammad Rizwan Azhar, innleadair ceimigeach ECU, a’ mìneachadh gu bheil na bataraidhean adhair-sinc ùr air an ath-phàigheadh, an taca ris na seann bataraidhean sinc bun-sgoile a bha cuidhteasach. Tha comas aig a’ ghinealach ùr seo de bhataraidh stòradh lùtha atharrachadh.

Tha Astràilia ann an deagh shuidheachadh airson bataraidhean adhair-sinc a dhèanamh leis gur i an dùthaich an riochdaire as motha san t-saoghal de sinc agus lithium. Tha an sgioba aig ECU air a bhith ag obair air leasachadh bataraidh adhair sinc èifeachdach a dh'fhaodas farpais ri comas stòraidh lùth bataraidhean lithium.

Ged a tha bataraidhean ath-thagraidh nas càirdeile don àrainneachd, tha iad cuideachd nas iom-fhillte mar thoradh air na h-ath-bheachdan ceimigeach a bharrachd a tha na lùib. Ach, tha buannachd aig bataraidhean adhair sinc timcheall air 500 watt-uairean gach cileagram a stòradh, faisg air trì tursan nas motha na bataraidhean lithium-ion agus deich tursan nas motha na bataraidhean searbhag luaidhe.

Leasaich luchd-rannsachaidh an ECU dealbhadh bataraidh le bhith a’ cothlamadh diofar structaran ceimigeach agus gan cur sìos. Tha a 'chiad structar, ris an canar ZIF-67, na uachdaran giùlain a bheir seachad dealanan gu ocsaidean. Tha an còmhdach a-muigh, air a dhèanamh le cobalt, nicil, iarann, agus ocsaidean, a’ cur ris a’ chiad structar agus a’ leigeil leis a’ bhataraidh 1.48 volts a sholarachadh gu h-èifeachdach, co-ionann ri bataraidh AA no AAA.

Faodaidh luchd-saothrachaidh grunn cheallan bataraidh a cheangal gus bholtadh nas àirde a thoirt seachad gus cumhachd a thoirt do dh’ innealan nas motha. Cha tèid bataraidhean adhair-sinc gu tur an àite bataraidhean lithium, ach faodaidh iad cuideachadh le bhith a’ lughdachadh iarrtas cruinneil airson lithium, a tha na ghoireas gun chrìoch.

Tha luchd-rannsachaidh an ECU a-nis ag iarraidh co-obrachadh gnìomhachais gus cinneasachadh a mheudachadh agus Astràilia a dhèanamh air thoiseach san t-saoghal ann an cinneasachadh bataraidhean sinc-èadhar, a’ lughdachadh earbsa ann an goireasan crìochnaichte agus a’ toirt air adhart fuasglaidhean stòraidh lùth seasmhach.

Mìneachaidhean:

Bataraidh adhair-sinc: Seòrsa bataraidh a bhios a’ cleachdadh sinc mar anod agus ocsaidean bhon adhar mar chatod gus lùth dealain a ghineadh.

Bataraidh lithium-ion: Bataraidh ath-thagraidh a bhios a’ cleachdadh ianan lithium gus gluasad eadar an catod agus anod aig àm cosgais is leigeil ma sgaoil.

Bataraidh luaidhe-acid: Seòrsa de bhataraidh ath-thagraidh a bhios a’ cleachdadh imrich ceimigeach eadar luaidhe, luaidhe dà-ogsaid, agus searbhag sulfarach gus lùth dealain a ghineadh.

stòran:

“Dh’ fhaodadh bataraidhean Zinc-Air a bhith nan stòr cumhachd saor, sàbhailte agus seasmhach aig AU san àm ri teachd ”- SciTech Daily

“Bataraidhean Zinc-Air: Lèirmheas” - mdpi.com