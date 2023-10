Mar a tha saidealan Starlink aig SpaceX a’ toirt buaidh air reul-eòlas rèidio

Tha dragh air speuradairean mun bhuaidh a bhios aig saidealan SpaceX's Starlink air reul-eòlas rèidio. Thathas an dùil gum bi Amharclann Square Kilometer Array (SKAO) mar an teileasgop rèidio as cumhachdaiche san t-saoghal, ach tha an àireamh de constellations saideal a tha a’ sìor fhàs nan cunnart dha èifeachdas. Tha còrr air 4,600 saideal ann an orbit aig Starlink mu thràth agus tha e an dùil suas ri 42,000 a bharrachd a chuir air bhog. Tha na saidealan sin, còmhla ri constellations bho chompanaidhean leithid Amazon san àm ri teachd, ag adhbhrachadh truailleadh solais agus a’ cur bacadh air beachdan stèidhichte air an talamh.

Tha speuradairean rèidio a tha a’ dèanamh deuchainnean tòiseachaidh leis an Engineering Development Array 2 (EDA2) ann an Astràilia an Iar air faighinn a-mach mu thoraidhean. Bha na sgaoilidhean bho saidealan Starlink gu math nas gile na na comharran speurail a lorg an SKAO. Chaidh dà sheòrsa truailleadh a chomharrachadh: comharran ris an robh dùil eadar na saidealan agus an talamh, agus sgaoilidhean gun dùil bho electronics nan saidealan. Tha na sgaoilidhean sin a’ cur bacadh air a bhith a’ lorg shoidhnichean bhon fhìor thoiseach cosmach, àm èiginneach ann an eachdraidh na cruinne.

Ged nach eil SpaceX a’ dol an aghaidh aontaidhean eadar-nàiseanta sam bith, tha an tar-lùbadh eadar comharran Starlink agus comharran speurail a’ fàgail a bhith a’ sgrùdadh an latha cosmach nas dùbhlanaiche. Tha ùghdaran an sgrùdaidh a’ cur cuideam air an fheum air conaltradh eadar companaidhean prìobhaideach, buidhnean riaghlaidh, agus a’ choimhearsnachd reul-eòlais. Cha bu chòir reul-eòlas a bhith air an iomall le gnìomhan chompanaidhean prìobhaideach, agus feumar ceumannan a ghabhail gus feumalachdan ruigsinneachd eadar-lìn àrd-astar cruinneil a chothromachadh agus traidiseanan speuradaireachd a ghleidheadh.

Ged a bhios barrachd dhuilgheadasan mu choinneimh reul-eòlais rèidio mar a bhios constellations saideal a’ fàs, tha e deatamach dèiligeadh ris a’ bhuaidh air beachdan saidheansail. Feumar gnìomh a ghabhail a-nis gus dèanamh cinnteach gun cluinnear guthan speuradairean, agus gu bheilear a’ leasachadh constellations saideal le cùram agus aire airson rannsachadh saidheansail cudromach a ghleidheadh.

- Artaigil: “Mar a tha saidealan Starlink aig SpaceX a’ toirt buaidh air reul-eòlas rèidio ”

- arXiv.org: “Buaidh constellations saideal air SKAO EDA2”