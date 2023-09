Dealbhadh Nerf Blaster a’ losgadh 100 dart gach diog

Geàrr-chunntas: Tha neach-dealasach DIY air blaster Nerf gu tur fèin-ghluasadach a chruthachadh as urrainn losgadh air 100 saighead gach diog, a’ dol thairis air na dèideagan àbhaisteach Nerf a thaobh punch, mionaideachd, agus ìre teine. Bidh dealbhadh an blaster a’ cleachdadh dartan leth-fhaid, a bhios ag itealaich nas èifeachdaiche nuair a thèid an cur air bhog le blasters le cumhachd àrd. Tha na dartan air an luchdachadh a-steach do iris druma le sleamhnagan a bhios gam putadh a-steach do na cuibhlichean fhad ‘s a bhios an druma a’ tionndadh. B’ e dùbhlan a bh’ ann a bhith a’ coileanadh na h-ìre teine ​​àrd, leis an neach-cruthachaidh a’ cur aghaidh air duilgheadasan leithid darts air an rùsgadh agus pàirtean ag itealaich far na h-irisean. Ach, tro dhealbhadh ath-aithriseach, tha am blaster a-nis ag obair gu rèidh, leis na gathan a’ fàgail na h-iris agus a’ dol sìos aig astar mòr. Chaidh bhideothan a tha a’ taisbeanadh an blaster ann an gnìomh a cho-roinn, a’ sealltainn mar a chaidh darts a losgadh gu sgiobalta.

-

Dha luchd-dealasach Nerf a tha a’ sireadh eòlas spreadhaidh leasaichte, tha dealbhaiche DIY ris an canar [3DprintedLife] air blaster gu tur fèin-ghluasadach a chruthachadh a thèid seachad air crìochan dèideagan àbhaisteach Nerf. Tha an dealbhadh ùr-nodha seo ag amas air ìre teine ​​​​iongantach de 100 saighead gach diog a choileanadh fhad ‘s a chumas e punch agus mionaideachd nas fheàrr.

Gus an coileanadh a tha thu ag iarraidh a choileanadh, bidh an blaster a’ cleachdadh cleachdadh dartan leth-fhaid, a tha aithnichte gu bheil iad a’ nochdadh feartan itealaich nas fheàrr nuair a thèid an cur air bhog le blasters le cumhachd àrd. Tha na dartan sin air an gluasad le criosan air an stiùireadh le motaran cumhachdach, coltach ri meacanaig blasadairean cuibhle. Tha an inneal-losgaidh air a luchdachadh a-steach do iris druma uidheamaichte le sleamhnagan a bhios gu h-èifeachdach a’ putadh na gathan a-steach do na cuibhlichean cuairteachaidh.

Ach, bha e na dhùbhlan mòr a bhith a’ faighinn ìre teine ​​de 100 saighead gach diog. Thachair an dealbhaiche ri cnapan-starra leithid darts air an rùsgadh agus irisean a’ cur às do phàirtean tron ​​phròiseas togail. Le bhith ag ath-aithris gu dìcheallach agus ag ùrachadh an dealbhaidh, chaidh faighinn thairis air na cùisean sin mean air mhean. Is e an toradh seo blaster a bhios gu earbsach a’ cur air bhog na dartan bhon iris, gan gluasad sìos aig astaran drùidhteach.

Dhaibhsan aig a bheil ùidh ann a bhith a’ sgrùdadh iom-fhillteachd dealbhadh an blaster, tha faidhlichean rim faighinn tro OnShape. A bharrachd air an sin, chaidh bhideothan a cho-roinn a sheallas comasan teine ​​​​luath an blaster, a’ toirt cothrom do luchd-amhairc a bhith a’ faicinn an t-sreath iongantach de ghathan gan sgaoileadh.

Chaidh tuilleadh dhealbhaidhean agus atharrachaidhean de bhlasadairean Nerf fhaicinn roimhe seo, a’ taisbeanadh dealas agus cruthachalachd coimhearsnachd dealasach Nerf.

stòran:

- [3DprintedLife]

- YouTube (chan eil ceanglaichean bhidio air an toirt seachad)