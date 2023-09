A’ glanadh nithean clò-bhuailte 3D le pùdar pàisde agus roisinn

Faodaidh loidhnichean sreathan air rud clò-bhuailte 3D a bhith nan comharra air a phròiseas saothrachaidh. Ach, tha grunn dhòighean ann as urrainn dhut a chleachdadh gus uachdar nas socair a choileanadh, leithid gainmheachadh, smoothing ceimigeach, no cleachdadh lìonaichean. Bidh aon dòigh ùr-ghnàthach a’ cothlamadh pùdar pàisde agus roisinn gus crìoch rèidh a chruthachadh.

Ann am bhidio o chionn ghoirid le [DaveRig], tha am pròiseas air a thaisbeanadh. Bidh an deuchainn a’ tòiseachadh le nì leth-spherical aig a bheil loidhnichean còmhdach follaiseach. Gus na loidhnichean sin a dhèanamh rèidh, bidh [DaveRig] a’ measgachadh roisinn agus pùdar pàisde còmhla, ag amas air cunbhalachd coltach ri bainne no uachdar. Bidh e a’ cur còig còtaichean den mheasgachadh seo air an nì, a’ ciùradh agus a’ gainmheachadh le pàipear-gainmhich 120-grit eadar gach còta.

Aon uair ‘s gu bheil am pròiseas rèidhidh deiseil, thèid ceumannan iar-ghiollachd àbhaisteach a ghabhail. Bidh [DaveRig] a’ sguabadh an rud le alcol, a’ dèanamh gainmheach a bharrachd, agus a’ dol air adhart le gainmheach fliuch. Mu dheireadh, thathas a’ cleachdadh bruis-adhair gus còta soilleir a chuir an sàs. Is e an toradh deireannach uachdar gu math rèidh, an coimeas ri ball bòbhlaidh àbhaisteach.

Is fhiach a bhith mothachail gur dòcha nach bi an dòigh seo freagarrach airson a h-uile seòrsa de stuth clò-bhuailte 3D. Bu chòir aire a thoirt do nithean leithid an stuth a thathar a’ cleachdadh agus an toradh a thathar ag iarraidh.

