Sgrùdadh a ’moladh Magma fon talamh mar stòr gualain rè an ìre as àirde de Paleocene-Eocene teirmeach

Tha sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh o chionn ghoirid ann an Nature Geoscience a’ moladh gun robh àite cudromach aig magma fon talamh ann an sgaoileadh gualain aig tachartas Paleocene-Eocene Thermal Maximum (PETM), a thachair o chionn 56 millean bliadhna. B’ e àm de bhlàthachadh na cruinne a bh’ ann am PETM, a’ leantainn gu àrdachadh 5ºC (9ºF) ann an teòthachd agus atharrachaidhean mòra àrainneachdail.

Tha teòiridhean a bh’ ann roimhe a thaobh cò às a thàinig gualain rè an PETM air deasbad a dhèanamh eadar dì-sheasmhachd deigh meatan ann an grunnd na mara agus gnìomhachd bholcànach anns a’ Chuan Siar. Ach, tha rannsachadh ùr air a stiùireadh leis an Àrd-ollamh Christian Berndt bho Ionad GEOMAR Helmholtz airson Rannsachadh Cuain a’ moladh gur dòcha gur e fionnarachadh hydrothermal a dh’ adhbhraich magma fon talamh a bhith an urra ri bhith a’ leigeil ma sgaoil meatan agus CO2 dhan àile.

Gus an teòiridh seo a sgrùdadh, thòisich an sgioba rannsachaidh air pròiseact gus drileadh agus sampall de fhionna uisge-uisge ris an canar am Modgunn Vent, a tha suidhichte far oirthir Nirribhidh. Às deidh feitheamh 17 bliadhna airson an drileadh a thòiseachadh, chaidh sampallan a chruinneachadh mu dheireadh ann an 2021. Thug mion-sgrùdadh nan sampallan sin seachad fianais chinnteach mu fhionnarachadh hydrothermal dìreach mus do thòisich am PETM.

Chomharraich an luchd-rannsachaidh dà phrìomh phìos fianais ann an sgàineadh an Modgunn Vent gus taic a thoirt don bheachd-bharail aca. An toiseach, chunnaic iad gluasad ann an isotopan gualain, comharra aithnichte air feadh na cruinne den PETM. San dàrna h-àite, lorg iad gu robh gnè sònraichte de plancton ann nach robh ann ach rè an PETM. Ach, tha àm cruthachadh an t-sloc fhathast mì-chinnteach, oir tha an fhianais a tha a 'sealltainn tòiseachadh PETM air a lorg ann an grùidean 10-15 meatairean os cionn làr an t-sloc.

A dh’ aindeoin an deasbaid a tha a’ dol air adhart mu àm cruthachadh an t-sloc, tha an sgrùdadh seo a’ moladh gun robh prìomh phàirt aig an fhionnarachadh hydrothermal a dh’ adhbhraich magma fon talamh ann an sgaoileadh gualain rè an PETM. Leanaidh tuilleadh rannsachaidh agus anailis air adhart a’ tilgeil solas air na pròiseasan iom-fhillte a chuir ris an tachartas gnàth-shìde chudromach seo.

