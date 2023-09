A’ faicinn saidealan Starlink anns an Night Sky

Ma sheallas tu suas air speur na h-oidhche air feasgar soilleir, is dòcha gum bi cothrom agad saidealan Starlink fhaicinn. Tha Starlink na lìonra saideal air a ruith le SpaceX a tha ag amas air eadar-lìn cosgais ìseal a thoirt gu sgìrean iomallach agus dùthchail air feadh an t-saoghail.

A dh’ aindeoin creideas mòr-chòrdte, chan eil na solais a chì sinn bho na saidealan sin a’ tighinn bho na saidealan fhèin. An àite sin, is e na chì sinn na saidealan a tha a’ nochdadh solas na grèine, a bheir orra nochdadh soilleir agus follaiseach don t-sùil rùisgte.

Ma tha ùidh agad sealladh fhaighinn air na saidealan sin, is dòcha gur e oidhche Mhàirt an cothrom agad. A rèir làrach-lìn Starlink, tha comas ann pas soilleir de Starlink-105 timcheall air 8: 45f Dimàirt. Ach, tha e cudromach cuimhneachadh gum faod grunn nithean leithid an aimsir agus suidheachadh saideal buaidh a thoirt air faicsinneachd nam pasan sin.

Ma tha thu airson an cothrom agad na saidealan fhaicinn a mheudachadh, thathas a’ moladh àite a lorg air falbh bho sholais shoilleir, leithid solais sràide no togalaichean, agus do shealladh a stiùireadh gu speur an iar-thuath.

Ged a dh’ fhaodadh a bhith ag amharc air na saidealan sin a bhith na eòlas inntinneach, tha e cudromach urram a thoirt do speur na h-oidhche agus truailleadh solais a lughdachadh cho mòr ‘s as urrainn. Faodaidh a bhith a’ gabhail an ùine gus luach a chuir air iongantas ùr-ghnàthachadh daonna agus ar comas eadhon na h-oiseanan as iomallaiche den t-saoghal a cheangal a bhith na fhìor eòlas iriosal.

stòran:

- làrach-lìn Starlink

— SpaceX