Plèana Tectonic Àrsaidh air ath-lorg: The Pontus Plate

By

Tha luchd-saidheans air lorg inntinneach a dhèanamh oir lorg iad o chionn ghoirid truinnsear Pontus a bha air chall o chionn fhada, truinnsear teactonaigeach a chaidh à bith o chionn timcheall air 20 millean bliadhna. Bha an truinnsear seo, a bha timcheall air cairteal de mheud a’ Chuain Shèimh, uaireigin fon Chuan Pontus, seann bhuidheann uisge. Bha ath-lorg truinnsear Pontus gun fhiosta, a’ tighinn am follais nuair a bhathas a’ sgrùdadh chreagan ann am Borneo.

An toiseach, bha luchd-rannsachaidh a’ sgrùdadh truinnsear a’ Chuain Shèimh nuair a thuislich iad air mìrean creige a bha a’ nochdadh feartan magnetach neo-chunbhalach le truinnsearan aithnichte. Tro mhodaladh coimpiutair, chaidh a dhearbhadh gur ann le truinnsear teactonaig ris an canar truinnsear Pontus a bha na pìosan creige seo. Thàinig an truinnsear seo gu bith co-dhiù 160 millean bliadhna air ais agus dh’ fhaodadh gun deach a chruthachadh eadhon na bu thràithe.

Thar ùine, chaidh plàta Pontus à sealladh oir chaidh a thoirt a-steach fo phlàighean Astràilia agus Sìneach. Chan e a-mhàin gu bheil an lorg seo a’ toirt sealladh dhuinn air eachdraidh geòlais na Talmhainn ach tha e cuideachd ag àrdachadh ar tuigse air gluasad iom-fhillte phlàighean teactonaig.

Tro bhith a’ lorg truinnsear Pontus gun fhiosta, tha luchd-saidheans air eòlas luachmhor fhaighinn mu sheann ghnìomhachd teactonaig an t-saoghail. Tha na co-dhùnaidhean a’ cur ris na h-oidhirpean leantainneach gus iom-fhillteachd phròiseasan geòlais na Talmhainn a thuigsinn agus ag adhartachadh ar tuigse mu nàdar fiùghantach na planaid.

stòran:

- Saidheans beò