Dìon Lake Tahoe: A’ sgrùdadh buaidh àrainneachdail sgudal plastaig

Tha Lake Tahoe, a tha suidhichte taobh a-staigh beanntan breagha Sierra Nevada, air a bhith air a chomharrachadh o chionn fhada airson a uisgeachan priseil agus na cruthan-tìre iongantach. Ach, tha an àrdachadh de luchd-turais a tha a’ tadhal air an àite saor-làithean mòr-chòrdte seo air draghan a thogail mun àireamh de sgudal plastaig a tha a’ sìor fhàs ann an Lake Tahoe agus a’ cur an eag-shiostam fìnealta ann an cunnart. O chionn ghoirid, chleachd sgioba air a stiùireadh le Monica Arienzo, àrd-ollamh rannsachaidh co-cheangailte, dòighean adhartach spectroscopy gus sgrùdadh a dhèanamh air co-dhèanamh polymer an sgudal plastaig a chaidh fhaighinn air ais bho leabaidh an locha.

Tha Arienzo, a tha ainmeil airson a cuid obrach ann an geòlas mara agus geo-fhiosaig, air a cùrsa-beatha a choisrigeadh gu bhith a’ tuigsinn a’ bhuaidh a tha aig gnìomhachd daonna air an àrainneachd. Fhad ‘s a bha i an toiseach a’ sgrùdadh uaimhean anns na Bahamas agus coraichean deigh san Antarctica, tha i bhon uair sin air a fòcas a ghluasad gu bhith a’ sgrùdadh làthaireachd microplastics ann an grunn eag-shiostaman, a’ toirt a-steach stùcan sneachda, lochan sìos an abhainn, aibhnichean, agus eadhon gocan uisge òil.

Le bhith a’ cleachdadh meòrachadh iomlan lughdaichte bidh Fourier a’ cruth-atharrachadh speactroscopaidh infridhearg (ATR-FT-IR), bha Arienzo agus an sgioba aice ag amas air ceistean cudromach a fhreagairt mun sgudal plastaig a chaidh a chruinneachadh bho Lake Tahoe a rèir seòrsa agus caractar polymer. Nochd na co-dhùnaidhean aca gum faodadh grunnd na locha a bhith na “sinc airson sgudal,” a’ nochdadh gu bheil cruinneachadh de sgudal plastaig san raon seo na chunnart don loch fhèin agus don àrainneachd mun cuairt.

Chaidh ATR-FT-IR a dhearbhadh mar an dòigh as fheàrr leotha airson an sgrùdaidh seo air sgàth a chomas seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air co-dhèanamh stuthan polymer. Tron sgrùdadh seo, chomharraich Arienzo agus an sgioba aice co-dhàimhean eadar roinnean sgudail agus seòrsaichean polymer, a’ tilgeil solas air stòran agus cinneasachadh nam plastagan sin aig ìre cruinne.

Gu h-inntinneach, tha an sgrùdadh seo a’ seasamh a-mach bho oidhirpean rannsachaidh a rinneadh roimhe anns a’ chomharradh polymer mionaideach aige air an sgudal plastaig fon uisge ann an Lake Tahoe. Tha na toraidhean a chaidh a chruinneachadh bhon sgrùdadh coileanta seo a’ soilleireachadh an fheum èiginneach a bhith a’ dèiligeadh ri truailleadh plastaig san sgìre. Tha e deatamach ro-innleachdan a leasachadh agus ceumannan a chuir an gnìomh gus sgudal plastaig a lughdachadh agus ionracas eag-eòlasach Lake Tahoe a dhìon airson nan ginealaichean ri teachd.

FAQ:

C: Carson a tha sgudal plastaig na adhbhar dragh dha Lake Tahoe?

F: Tha sgudal plastaig na chunnart don àrainneachd uisgeach agus an sgìre mun cuairt air Lake Tahoe, a’ toirt buaidh air an eag-shiostam fìnealta agus bòidhchead pristine.

C: Dè an dòigh a chleachd Monica Arienzo agus an sgioba aice gus sgudal plastaig a sgrùdadh?

A: Bha Arienzo agus an sgioba aice a’ cleachdadh meòrachadh iomlan lughdaichte Fourier a’ cruth-atharrachadh speactroscopaidh infridhearg (ATR-FT-IR) airson comharrachadh polymer den sgudal plastaig.

C: Dè na toraidhean bhon sgrùdadh?

F: Tha an sgrùdadh a’ moladh gu bheil leabaidh locha Lake Tahoe ag obair mar “sinc airson sgudal,” a’ daingneachadh an fheum air gnìomh sa bhad gus dèiligeadh ri truailleadh plastaig san sgìre.

C: Ciamar a tha ATR-FT-IR a 'cur ri mion-sgrùdadh sgudal plastaig?

A: Tha ATR-FT-IR a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air co-dhèanamh stuthan polymer, a’ comasachadh comharrachadh roinnean sgudail agus an co-cheangal ri seòrsaichean polymer.

C: Dè a tha a’ fàgail an sgrùdaidh seo gun samhail an taca ri rannsachadh a rinneadh roimhe?

F: Tha an sgrùdadh seo ga eadar-dhealachadh fhèin le bhith a’ comharrachadh gu farsaing an co-dhèanamh polymer de sgudal plastaig fon uisge ann an Lake Tahoe, a’ daingneachadh an fheum air ceumannan èiginneach gus cuir an-aghaidh truailleadh plastaig san sgìre.