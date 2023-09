Bidh Polaris Spaceplanes a’ crìochnachadh tursan-adhair deuchainn soirbheachail airson prototype MIRA-Light

O chionn ghoirid chuir companaidh itealain Ghearmailteach, Polaris Spaceplanes, crìoch air iomairt deuchainn itealaich 15 airson a’ charbad prototype MIRA-Light aca. Thairis air trì latha eadar 22 Lùnastal agus 8 Sultain, bha na tursan-adhair ag amas air aerodynamics agus siostaman smachd itealaich a’ mhion-itealan a thaisbeanadh. Bha am prototype, a bha dìreach 8.2 troigh (2.5 meatairean) de dh'fhaid, a' cleachdadh ceithir luchd-leantainn dealain airson a ghluasad.

Rè 10 de na 15 tursan-adhair, bha einnsean aerospike coltach ris an MIRA-Light gus a bhuaidh air coileanadh carbaid a mheasadh. Thar cùrsa na h-iomairt deuchainn, chruinnich am prototype timcheall air 40 mionaid de ùine itealaich, a’ comharrachadh clach-mhìle shoirbheachail dha Polaris Spaceplanes.

Nas fhaide air adhart, thèid an dàta a chaidh a chruinneachadh bho na tursan-adhair MIRA-Light a chleachdadh gus carbad MIRA aig ìre nas motha a leasachadh. Bidh an ath chuairt seo a’ tomhas faisg air 14 troighean (4.25 meatairean) agus bidh e uidheamaichte le fìor einnsean aerospike sreathach gus leigeil le deuchainn a dhèanamh air siostaman itealaich aonaichte.

Tha na prototypes MIRA agus MIRA-Light mar ro-ruitheadairean don mhodail taisbeanaidh mu dheireadh aig Polaris Spaceplanes, NOVA. Às deidh deuchainn soirbheachail air a’ charbad MIRA, tha Polaris an dùil an dealbhadh a leudachadh gu fad 22 troigh (6.7 meatairean) airson modal NOVA. Cleachdaidh NOVA ceithir einnseanan jet le connadh kerosene, a bharrachd air an einnsean aerospike gnìomh aige, a’ comasachadh tursan-adhair làn-rocaid aig astaran supersonic ann an àile àrd na Talmhainn.

Leis gu bheil na miseanan taisbeanaidh a tha ri thighinn airson MIRA a’ dol gu math, tha Polaris Spaceplanes ag amas air modal NOVA a thòiseachadh ann an 2024. Tha na prototypes sin mar phàirt de phlana nas fharsainge leis a’ chompanaidh gus carbad còmhdhail ioma-adhbhar, hypersonic ris an canar AURORA a leasachadh. Tha an AURORA san amharc air a dhealbhadh gus uallach pàighidh suas ri 22,000 not (10,000 cileagram) a ghiùlan gu luaths suborbital no suas ri 2,200 not (1,000 cileagram) gu orbit claon sam bith.

Tha Polaris Spaceplanes air a shealladh a chuir air itealaich carbad AURORA uaireigin eadar 2026 agus 2027, a’ nochdadh a dhealas a thaobh a bhith ag adhartachadh teicneòlas aerospace agus a ’putadh crìochan sgrùdadh fànais.

