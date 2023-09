Bidh Lorg Galaxies Cearcall Polar a’ Solais air Structaran Galactic

Bidh galaxies a’ tighinn ann an diofar chumaidhean, agus tha ar tuigse orra air a thighinn air adhart mar a leudaicheas sinn ar beachdan taobh a-muigh an speactram lèirsinneach. Is e seòrsa sònraichte de galaxy a th’ ann an galaxies fàinne pòlach (PRGs) a tha air an comharrachadh le fàinne gas a-muigh agus rionnagan a tha air an claonadh ceart-cheàrnach ris an itealan galactic. Mar as trice chan fhaicear na fàinneachan sin, gu tric air an dèanamh suas sa mhòr-chuid de ghas haidridean sgaoilte, ach aig tonnan rèidio.

Ged a chaidh galaxies fàinne pòlach a lorg an toiseach ann an 1978, tha pròiseas cruthachadh nan structaran galactic sin fhathast na dhìomhaireachd. Tha aon teòiridh a 'moladh gu bheil na fàinneachan mar thoradh air tubaistean galactic, far a bheil an gas hydrogen bho galaxies a' bualadh air a thilgeil ann an co-thaobhadh pòlach. Mar thoradh air an sin, bhathar a’ creidsinn gur ann ainneamh a bha galaxan fàinne pòla. Ach, tha sgrùdadh o chionn ghoirid air galaxies a chaidh a dhèanamh mar phàirt den phròiseact WALLABY a’ nochdadh gum faodadh PRG a bhith nas cumanta na bha dùil roimhe.

Tha am pròiseact WALLABY, a tha a’ seasamh airson sgrùdadh Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind, ag amas air mapa àrd-rèiteachaidh de hydrogen neodrach a chruthachadh ann an speur an Leth-chruinne a Deas. Le bhith a’ mapadh a’ ghas eadargalactic agus an haidridean timcheall air galaxies, tha an sgrùdadh a’ toirt sealladh luachmhor air structaran nan nithean cosmach sin. Aig a’ chiad ìre den sgrùdadh, chaidh mu 600 galax a mhapadh, agus chaidh dà galaxan fàinne pòlach a chomharrachadh.

Stèidhichte air na co-dhùnaidhean sin, thathas a’ meas gum bi 1% gu 3% de na galaxies a chaidh an sgrùdadh ann an WALLABY a’ taisbeanadh structaran fàinne pòlach. Nuair a bhios an sgrùdadh deiseil, tha e comasach gun lorgar na ceudan de galaxan fàinne pòla, a’ meudachadh gu mòr ar n-eòlas air na cumaidhean galactic enigmatic sin. A bharrachd air an sin, bheir am pailteas dàta a thèid a chruinneachadh tron ​​​​phròiseact seo tuigse nas doimhne do speuradairean air mar a bhios na galaxan sònraichte sin a’ cruthachadh agus ag atharrachadh. Faodaidh e cuideachd seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air an eadar-obrachadh eadar cùis dhorcha agus galaxies.

Gu h-iomlan, tha lorg galaxies fàinne pòlach agus am pròiseact WALLABY a tha a’ dol air adhart a’ tabhann slighe gealltanach airson a bhith a’ sgrùdadh nan structaran falaichte taobh a-staigh galaxies agus a’ fuasgladh dìomhaireachdan na cruinne.

Mìneachaidhean:

- Galaxies fàinne polar (PRGn): galaxan snìomhach no elliptical le fàinne gas a-muigh agus reultan air an lùbadh gu ìre mhòr ceart-cheàrnach ris an itealan galactic.

- WALLABY: Sgrùdadh Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind, pròiseact a tha ag amas air mapa àrd-rèiteachaidh de hydrogen neodrach a chruthachadh ann an speur an Leth-chruinne a Deas.

