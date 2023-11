Bidh Pakistan a’ com-pàirteachadh le Buidheann Fànais na h-Eòrpa gus Constellite Satellite a chuir air bhog ann an 2027

O chionn ghoirid chuir Pacastan ainm ri aonta le Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA) gus a reul-bhad fhèin de shaidealan a stèidheachadh ro 2027. Leigidh an aonta shònraichte seo le Pacastan na comasan aca ann a bhith a’ cumail sùil air cleachdadh fearainn, àiteachas, bun-structair agus èiginn a leasachadh. Bidh an constellation saideal air a dhèanamh suas de shiostam de co-dhiù ceithir saidealan - trì optoelectronic agus aon radar - ag obair còmhla gus dàta luachmhor a chruinneachadh.

Bidh cosgais a’ phròiseict, air a mheas aig € 85 millean (378 millean zloty), air a mhaoineachadh le Pacastan, fhad ‘s a leudaicheas an ESA an eòlas aca ann an dealbhadh, togail, cur air bhog agus coimiseanadh saidealan. Bheir an oidhirp cho-obrachail seo chan e a-mhàin taic do phrògram fànais Phacastan ach neartaichidh e cuideachd a shuidheachadh ann an raon amharc na Talmhainn.

“An-dràsta, chan eil na saidealan aca fhèin aig Pacastan, agus tha an t-iarrtas airson dàta àrd-rèiteachaidh gu math àrd," thuirt Waldemar Buda, ministear leasachaidh na dùthcha. Bheir cothrom air an dàta seo buannachdan mòra ann a bhith a’ measadh buaidh atharrachadh clìomaid, truailleadh na h-àrainneachd, agus cunnartan tèarainteachd. A bharrachd air an sin, faodaidh e cuideachadh le bhith a’ dearbhadh an ìre taic iomchaidh do thuathanaich is ghnìomhachasan.

Dh’ ainmich stiùiriche an ESA, Josef Aschbacher, an com-pàirteachas an t-seachdain sa chaidh agus nochd e gum biodh an reul-bhad saideal air ainmeachadh mar “Camilla.” Chuir Simonetta Cheli, stiùiriche prògraman Amharc na Talmhainn an ESA, cuideam air cho cudromach sa tha an co-obrachadh seo ann a bhith a’ leudachadh àite na Pòlainn agus farpaiseachd ann am margaidh amharc na Talmhainn.

Tha an t-aonta seo a’ leantainn air na chuir a’ Phòlainn ris an ESA na bu thràithe am-bliadhna, a’ tighinn gu € 295 millean airson na bliadhnaichean 2023-2025. Tha an taic ionmhais seo a’ toirt cothrom do chompanaidhean às a’ Phòlainn pàirt a ghabhail ann an grunn phrògraman airson leasachadh saideil conaltradh, seòladh, agus teicneòlasan amharc na Talmhainn, bathar agus seirbheisean.

A bharrachd air an sin, dh’ ainmich a’ Phòlainn an tagraiche aice, Sławosz Uznański, o chionn ghoirid gus pàirt a ghabhail ann am misean ESA chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS). Leis an ainmeachadh seo, tha a’ Phòlainn ag ullachadh na slighe airson an dàrna speuradair a-riamh a dhol a-steach don fhànais.

Tha soidhnigeadh an aonta seo a’ comharrachadh àm air leth cudromach airson oidhirpean sgrùdaidh fànais Pacastan. Le bhith a’ cur air bhog an saideal constellation aca fhèin, cuiridh Pacastan gu mòr ri rannsachadh saidheansail, leasachadh nàiseanta, agus adhartachadh am prògram fànais aca.

FAQ:

C: Dè an adhbhar a th’ aig constellation saideal Phacastan?

F: Bheir an saideal constellation seachad dàta luachmhor airson sùil a chumail air cleachdadh fearainn, àiteachas, bun-structar agus cùisean èiginn.

C: Cuin a chuireas Pacastan a’ chiad reul-bhad de shaidealan air bhog?

A: Tha Pacastan ag amas air an constellation saideal aca a chuir air bhog ro 2027.

C: Cò mheud saideal a bhios anns an reul-bhad?

F: Bidh co-dhiù ceithir saideal anns an reul-bhad - trì optoelectronic agus aon radar - ag obair còmhla mar shiostam.

C: Cò a mhaoinicheas am pròiseact?

F: Maoinichidh Pacastan na cosgaisean € 85 millean (378 millean zloty) ris a bheil dùil bhon phròiseact.

C: Dè an àite a th’ aig Buidheann Fànais na h-Eòrpa anns a’ chom-pàirteachas seo?

F: Cuidichidh an ESA Pacastan le dealbhadh, togail, cur air bhog agus coimiseanadh saidealan.

C: Dè na tabhartasan eile a tha a’ Phòlainn air a thoirt don ESA?

A: Mheudaich a’ Phòlainn na tabhartasan aice don ESA le € 295 millean airson na bliadhnaichean 2023-2025, a’ toirt cothrom do chompanaidhean Pòlach pàirt a ghabhail ann an grunn phrògraman fànais.

C: Cò an tagraiche sa Phòlainn airson misean ESA don Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta?

F: Tha a’ Phòlainn air Sławosz Uznański, innleadair, ainmeachadh mar thagraiche airson a’ mhisean.