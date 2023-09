Ag ath-lorg an toileachas cluich gus gnìomhachd corporra a leasachadh

Chan eil ach àireamh sa cheud bheag de dhaoine air an t-saoghal an Iar a’ faighinn gu leòr de ghnìomhachd chorporra gach latha. Fhad ‘s a bhios mòran a’ tionndadh gu lorgairean fallaineachd, smachd, no uidheamachd eacarsaich dachaigh mar fhuasglaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann, tha Darryl Edwards a ’moladh gu bheil roghainn nas fheàrr ann: ath-lorg toileachas cluich.

Thàinig Darryl, a stèidhich am Primal Play Method, còmhla ri podcast gus beachdachadh air an tinneas tuiteamach a tha a’ toirt buaidh air gach cuid inbhich agus clann. Tha e ag argamaid nach bi a bhith an urra ri teicneòlas agus cumhachd tiomnaidh a-mhàin a 'fuasgladh na duilgheadas. An àite sin, tha e a’ tagradh airson a bhith a’ gabhail ris a’ bhrosnachadh gnèitheach a thig bho bhith an sàs ann an cluich.

Tron podcast, tha Darryl a’ tabhann mholaidhean practaigeach air mar as urrainn dhut cluich a thoirt air ais nar beatha. Is e aon bheachd eachdraidh cluiche a chur ri chèile, a bhiodh a’ toirt a-steach a bhith a’ cuimhneachadh agus a’ comharrachadh amannan aoibhneach cluiche bhon àm a dh’ fhalbh. Tha e cuideachd a’ moladh a bhith a’ gabhail ri “prìomh ghluasadan” a tha coltach ris an dòigh sa bheil beathaichean is clann a’ gluasad, a bharrachd air a bhith a’ faighinn thairis air eagal a bhith a’ coimhead gòrach fhad ‘s a tha iad a’ dèanamh sin.

Tha na buannachdan bho bhith a’ toirt a-steach barrachd gluasad nar beatha a’ dol nas fhaide na slàinte corporra. Tha Darryl a’ mìneachadh gum faod a bhith a’ sgrùdadh ar comasan agus ar n-àrainneachd tro chluich toileachas agus faireachdainn de shàsachadh a thoirt dhuinn. Faodar eadhon gnìomhan àbhaisteach a dhèanamh nas spòrsail, ga dhèanamh nas fhasa gluasad a thoirt a-steach do ar beatha thrang inbheach.

Le bhith a’ toirt prìomhachas do chluich, gheibh daoine fa-leth dòigh nas seasmhaiche agus nas tlachdmhoire gus na h-ìrean gnìomhachd chorporra aca àrdachadh. An àite a bhith an urra ri brosnachadh bhon taobh a-muigh no gan toirt fhèin gu eacarsaich, faodaidh iad a bhith a’ faighinn a-steach don thoileachas gnèitheach a thig bho chluich. Faodaidh ath-lorg toileachas cluich a bhith na inneal cumhachdach ann a bhith a’ cuir an-aghaidh an dòigh-beatha shàmhach a tha cumanta ann an comann-sòisealta an latha an-diugh.

Mìneachaidhean:

1. Sedentariness: dòigh-beatha air a chomharrachadh le glè bheag de ghnìomhachd chorporra agus amannan fada suidhe no laighe sìos.

2. Modh Cluich Primal: dòigh-obrach fallaineachd a tha a 'cur cuideam air gluasadan nàdarra agus cluich gus ìrean gnìomhachd corporra àrdachadh.

stòran:

- Brett & Ceit NicAoidh. “Ag ath-lorg an toileachas cluich gus gnìomhachd corporra a leasachadh.” Ealain na Manliness. [stòr]