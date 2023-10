Teòiridh grabhataidh atharraichte a’ moladh gur dòcha nach eil an naoidheamh planaid ann

Tha an luchd-rannsachaidh Harsh Mathur agus Katherine Brown air moladh gum faodadh na neo-riaghailteachdan orbital a chaidh fhaicinn ann an siostam na grèine a-muigh, a bhrosnaich an sgrùdadh airson naoidheamh planaid, a bhith air am mìneachadh le lagh atharraichte air grabhataidh. Tha an teòiridh atharraichte, ris an canar Modified Newtonian Dynamics (MOND), a’ moladh gu bheil lagh grabhataidh Newton dligheach suas gu àm sònraichte, às deidh sin bidh giùlan imcheist eadar-dhealaichte a’ gabhail thairis.

Tha MOND air a bhith soirbheachail ann a bhith a’ mìneachadh bheachdan air lannan galactic agus tha cuid de luchd-saidheans ga mheas mar roghainn eile an àite stuth dorcha. Ach, bha Mathur agus Brown airson sgrùdadh a dhèanamh air a’ bhuaidh aige air siostam na grèine a-muigh às deidh do speuradairean ainmeachadh gu robh e comasach naoidheamh planaid ann an 2016.

Nuair a dhealbhaich an luchd-rannsachaidh orbitan de nithean bhon naoidheamh clàr-dàta a dh’ fhaodadh a bhith ann an aghaidh raon grabhataidh galaxy Slighe na Binne, lorg iad co-thaobhadh iongantach. A rèir MOND, thairis air milleanan de bhliadhnaichean, bhiodh cuid de nithean anns an t-siostam grèine a-muigh air an slaodadh gu co-thaobhadh ri raon grabhataidh an galaxy.

Ged a tha an stòr-dàta a th’ ann an-dràsta beag agus nach urrainnear cothroman eile a dhiùltadh, tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh a’ chomas a th’ ann don t-siostam grèine a-muigh a bhith na obair-lann airson deuchainn a dhèanamh air grabhataidh agus sgrùdadh a dhèanamh air duilgheadasan bunaiteach fiosaig.

Gu h-iomlan, tha an rannsachadh seo a’ toirt dùbhlan do naoidheamh planaid a bhith ann an siostam na grèine a-muigh agus a’ moladh gum faodar na neo-riaghailteachdan orbital a chaidh fhaicinn a mhìneachadh le teòiridh grabhataidh atharraichte.

Stòr: Case Western Reserve University

Mìneachaidhean:

- Atharraichte Newtonian Dynamics (MOND): Tha teòiridh atharraichte air grabhataidh a tha a’ moladh lagh grabhataidh Newton dligheach suas gu puing, às deidh sin far am bi giùlan imtharraingeach eadar-dhealaichte a’ gabhail thairis.

- Cùis Dorcha: Seòrsa beachd-bharail de chùis a bheireadh buaidh grabhataidh ach nach cuir a-mach solas sam bith.

- Milky Way: An galaxy anns a bheil an siostam grèine againn.

(Stòr: Katherine Brown et al, Atharraichte Newtonian Dynamics mar Roghainn eile an àite a’ Phlanaid Nine Hypothesis, The Astronomical Journal (2023))