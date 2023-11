Sgrùdadh Ùr a’ nochdadh Pathogens a dh’fhaodadh a bhith a’ coiseachd air Abhainn Plastic

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh a dhèanamh air abhainn san RA air lorg a dhèanamh air ceangal draghail eadar sgudal plastaig agus giùlan pathogenan cunnartach sìos an abhainn. Rinn an rannsachadh sgrùdadh air Abhainn Sowe ann an Siorrachd Warwick agus Meadhan-thìre an Iar Shasainn, le fòcas air a’ bhuaidh a th’ aig plastaig a chaidh a dhumpadh, maidean fiodha, agus an uisge fhèin air briodadh meanbh-fhàs-bheairtean. Tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh gum faodadh na coimhearsnachdan seo de meanbh-fhàs-bheairtean a bhith nan loch-tasgaidh airson bacteria agus bhìorasan a tha aithnichte a dh’ adhbhraicheas galairean daonna agus strì an aghaidh antibiotic.

Chuir am prìomh ùghdar Vinko Zadjelovic bho Oilthigh Antofagasta ann an Chile cuideam air a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aige air slàinte dhaoine, ag ràdh “faodaidh plastaigean ann am buidhnean fìor-uisge cur ri giùlan pathogens a dh’ fhaodadh a bhith ann agus ginean an aghaidh antibiotic.” Tha seo a’ tilgeil solas air draghan iomchaidh mu shlàinte a’ phobaill leis gu bheil strì an-aghaidh antibiotic fhathast na chunnart a tha a’ sìor fhàs air feadh na cruinne. Gu dearbh, ann an 2019 a-mhàin, bha galairean co-cheangailte ri strì an aghaidh antibiotic a’ tagradh beatha timcheall air 2.7 millean neach air feadh an t-saoghail. Mura tèid dèiligeadh riutha, thathas an dùil gun èirich an àireamh seo gu 10 millean bàs ro 2050.

Sheall an sgrùdadh atharrachaidhean mòra anns na coimhearsnachdan meanbh-fhàs-bheairtean a rèir an stuth a chaidh a samplachadh. Ged a tha feum air ionadan làimhseachaidh uisge sgudail gus uisge sgudail a làimhseachadh agus a dhì-ghalarachadh gu h-iomchaidh, bha pathogenan leithid Salmonella, E.Coli, agus Streptococcus le uallach airson amhach streap anns na sampallan uisge a chaidh a chruinneachadh bho River Sowe sa Ghearran 2020. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ daingneachadh an fheum èiginneach airson sgrùdadh agus riaghladh nas cruaidhe air ionadan làimhseachaidh uisge sgudail gus cunnartan slàinte a lughdachadh.

A bharrachd air an sin, tharraing na sampallan plastaig is fiodha a chaidh a chruinneachadh bacteria “cothromach”, a ’toirt a-steach Pseudomonas aeruginosa agus aeromonas, a tha nan cunnart do dhaoine fa-leth le siostaman dìon lag. Chaidh P.aeruginosa, a bha ainmeil airson a bhith ag adhbhrachadh galairean ann an euslaintich ospadail, a lorg gu bhith faisg air trì tursan nas pailte air plastaig aimsir, a tha ag aithris briseadh sìos plastaig ann an àrainneachd nàdarra an taca ri fiodh. A bharrachd air an sin, bha am plastag aimsirichte a’ nochdadh làthaireachd nas àirde de ghinean co-cheangailte ri strì an aghaidh antibiotic.

Tha an sgrùdadh seo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e dèiligeadh ri truailleadh plastaig ann an aibhnichean agus a bhith a’ cur an gnìomh cleachdaidhean làimhseachaidh uisge sgudail ceart. Faodaidh riaghailtean nas cruaidhe airson a bhith a’ cumail sùil air agus a’ làimhseachadh uisge sgudail cuideachadh le bhith a’ cur casg air iomadachadh pathogenan cunnartach sìos an abhainn. A bharrachd air an sin, tha e deatamach do dhaoine fa-leth agus do bhuidhnean a bhith ag obair gu ciallach le bhith a’ lughdachadh sgudal plastaig agus a’ brosnachadh cleachdaidhean seasmhach gus ar slighean-uisge a dhìon agus slàinte dhaoine a dhìon.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Ciamar a tha sgudal plastaig ann an aibhnichean a’ cur ri giùlan pathogens?

F: Tha am plastag a chaidh a dhumpadh ann an aibhnichean a’ cruthachadh àite briodachaidh airson meanbh-fhàs-bheairtean, a dh’ fhaodadh a bhith na loch tasgaidh airson bacteria agus bhìorasan. Faodaidh na coimhearsnachdan meanbh-organach sin pathogens a ghiùlan sìos an abhainn, a tha nan cunnart do shlàinte dhaoine.

C: Dè a’ bhuaidh a tha aig strì an aghaidh antibiotic?

F: Tha strì an aghaidh antibiotic na chunnart do shlàinte a’ phobaill a tha a’ sìor fhàs, a’ leantainn gu àireamh nas motha de ghalaran a tha doirbh an làimhseachadh. Ann an 2019, lean galairean a bha an aghaidh antibiotic gu timcheall air 2.7 millean bàs air feadh an t-saoghail. Thathas den bheachd, ro 2050, gum faodadh an àireamh seo èirigh gu 10 millean bàs air feadh na cruinne.

C: Dè ghabhas dèanamh gus dèiligeadh ris a’ chùis seo?

A: Faodaidh sgrùdadh nas cruaidhe air ionadan làimhseachaidh uisge sgudail agus buileachadh riaghailtean cuideachadh le bhith a’ lughdachadh giùlan pathogens. A bharrachd air an sin, faodaidh lughdachadh sgudal plastaig agus adhartachadh cleachdaidhean seasmhach cur ri bhith a’ gleidheadh ​​​​slàinte ar slighean-uisge agus casg a chuir air iomadachadh meanbh-fhàs-bheairtean cunnartach.