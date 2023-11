Truailleadh plastaig ann an aibhnichean: Slighe cunnartach airson sgaoileadh ghalaran

Tha sgudal plastaig ann an aibhnichean na inneal airson pathogens cunnartach, a’ leigeil leotha siubhal sìos an abhainn, a rèir sgrùdadh ùr-nodha. Sheall an rannsachadh, a chaidh a dhèanamh ann an abhainn san RA, gu bheil maidean plastaig agus fiodha a chaidh a dhumpadh a’ cruthachadh àrainneachd air leth freagarrach airson meanbh-fhàs-bheairtean soirbheachadh, a dh’ fhaodadh a bhith a’ caladh bacteria agus bhìorasan a dh’ adhbhraicheas galairean ann an daoine agus a chuireas ri strì an aghaidh antibiotic.

Chuir am prìomh ùghdar Vinko Zadjelovic bho Oilthigh Antofagasta ann an Chile cuideam air co-dhùnaidhean an sgrùdaidh, ag ràdh, “Tha an rannsachadh againn a’ moladh gum faodadh plastaic ann am buidhnean fìor-uisge cuideachadh le bhith a’ giùlan pathogens agus ginean an-aghaidh antibiotic, a bheir buaidh air slàinte dhaoine mar thoradh air sin."

Tha an cunnart bho bhith an-aghaidh antibiotic a’ fàs gu mòr anns na siostaman cùram slàinte cruinne againn. Ann an 2019 a-mhàin, bha galairean a bha an aghaidh antibiotic a’ tagradh beatha timcheall air 2.7 millean neach air feadh an t-saoghail. Gu h-iongantach, thathas an dùil gun àrdaich an àireamh seo gu 10 millean bàs ro 2050, mar a chaidh a mhìneachadh san sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh anns an iris Microbiome.

Cho luath ‘s a thèid plastaig a-steach don uisge, bidh e còmhdaichte le microbes taobh a-staigh mionaidean. Gus tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh, ghluais an luchd-rannsachaidh sampallan ann an Abhainn Sowe, sìos an abhainn bho ionad làimhseachaidh uisge sgudail, airson seachdain. Thug an sgrùdadh gu buil eadar-dhealachaidhean mòra anns na coimhearsnachdan microbial a lorgar air diofar stuthan.

Gu sònraichte, anns na sampallan uisge a chaidh a chruinneachadh sa Ghearran 2020 bha pathogenan daonna leithid Salmonella, Escheria coli (E. coli), agus Streptococcus, air a bheil uallach airson amhach streap adhbhrachadh. Tha seo a’ daingneachadh an fheum èiginneach airson sgrùdadh nas cruaidhe air ionadan làimhseachaidh uisge sgudail, mar a chaidh a chomharrachadh le Zadjelovic.

An coimeas ri sin, tharraing na sampallan plastaig is fiodha bacteria “cothromach”, a ’toirt a-steach Pseudomonas aeruginosa agus aeromonas, a tha aithnichte a bhith nan cunnart do dhaoine fa-leth le siostaman dìon lag. Chaidh P. aeruginosa, gu sònraichte cumanta ann an ospadalan agus le uallach airson galairean ann an euslaintich, a lorg faisg air trì tursan nas pailte air plastaig aimsirichte an taca ri fiodh. A bharrachd air an sin, bha am plastag aimsirichte a’ nochdadh tricead nas àirde de ghinean co-cheangailte ri strì an aghaidh antibiotic.

Bidh an sgrùdadh seo a’ tarraing aire gu cùis eagallach truailleadh plastaig ann an aibhnichean agus a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aige air slàinte a’ phobaill. Tha riaghailtean nas cruaidhe agus sgrùdadh nas àirde air ionadan làimhseachaidh uisge sgudail deatamach gus casg a chuir air giùlan pathogenan cunnartach sìos an abhainn. Leis gu bheil aibhnichean fhathast nan slighe chudromach airson plastaig a’ ruighinn cuantan an t-saoghail, tha e deatamach gun gabh sinn gnìomh sa bhad gus cuir an-aghaidh an duilgheadas cruinneil seo.

CÀBHA

1. Carson a tha truailleadh plastaig ann an aibhnichean na adhbhar dragh?

Tha truailleadh plastaig ann an aibhnichean na adhbhar dragh mòr leis gu bheil e ag obair mar inneal airson pathogenan cunnartach. Faodaidh meanbh-fhàs-bheairtean soirbheachadh air sgudal plastaig, ag àrdachadh cunnart ghalaran agus strì an aghaidh antibiotic.

2. Dè a' bhuaidh a dh'fhaodadh a bhith aig slàinte dhaoine?

Faodaidh plastaig dhumpte agus maidean fiodha ann an aibhnichean a bhith a’ caladh bacteria agus bhìorasan a dh’ adhbhraicheas galairean daonna, a’ toirt a-steach galairean a tha an aghaidh antibiotic. Tha seo na chunnart mòr do shlàinte dhaoine.

3. Ciamar as urrainn dhuinn dèiligeadh ri cùis truailleadh plastaig ann an aibhnichean?

Gus dèiligeadh ri cùis truailleadh plastaig ann an aibhnichean, tha feum air sgrùdadh nas cruaidhe air ionadan làimhseachaidh uisge sgudail. A bharrachd air an sin, faodaidh buileachadh riaghailtean gus sgudal plastaig a lughdachadh agus adhartachadh cleachdaidhean seasmhach cuideachadh le bhith a’ lughdachadh na duilgheadas.

4. Ciamar a tha plastaig aimsirichte a' cur ri strì an aghaidh antibiotics?

Bha plastaig sìde, a tha coltach ri briseadh sìos plastaig ann an nàdar, a’ nochdadh tricead nas àirde de ghinean le uallach airson strì an aghaidh antibiotic. Tha an lorg seo a’ soilleireachadh àite truailleadh plastaig ann a bhith a’ sgaoileadh ghinean an-aghaidh antibiotic.