Microplastics adhair: Buaidh air Slàinte agus Gnàth-shìde

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Waseda ann an Iapan air solas a chuir air a’ chùis chudromach de mhicroplastics èadhair (AMPs) agus a ’bhuaidh aca air cruthachadh sgòthan agus blàthachadh na cruinne. Tha microplastics a’ toirt iomradh air mìrean plastaig a tha nas lugha na 5 mm ann am meud agus a lorgar gu tric ann an sgudal gnìomhachais no mar thoradh air briseadh sìos stuthan plastaig nas motha.

Chaidh na mìrean beaga plastaig seo a lorg ann an grunn bhuill-bodhaig de dhaoine agus de bheathaichean, a’ toirt a-steach na sgamhanan, cridhe, fuil, placenta, agus feces. Thathas a 'meas gu bheil timcheall air deich millean tunna de mhicroplastics a' tighinn gu crìch anns a 'chuan, far am faod iad an uairsin a bhith air an leigeil ma sgaoil don àile tro spraeadh cuain. Tha seo a’ ciallachadh gu bheil coltas ann gu bheil microplastics air a thighinn gu bhith nam pàirt de sgòthan, a’ leantainn gu truailleadh uisge agus biadh a bhios sinn ag ithe tro “uisge plastaig.”

Ged a tha sgrùdaidhean roimhe air fòcas sònraichte a chuir air buaidh microplastics air eag-shiostaman uisgeach, cha deach mòran rannsachaidh a dhèanamh air a’ bhuaidh aca mar ghràineanan èadhair agus na tha iad a’ cur ri cruthachadh sgòthan agus atharrachadh clìomaid.

Chruinnich an luchd-rannsachaidh, air a stiùireadh leis an Àrd-ollamh Hiroshi Okochi, sampallan uisge sgòthan bho dhiofar àirdean ann an Iapan, a’ toirt a-steach mullach Beinn Fuji, gus lorg a chumail air làthaireachd microplastics san àile. Le bhith a’ cleachdadh dhòighean ìomhaigheachd adhartach, dhearbh iad gu robh microplastics anns na sampallan agus rinn iad sgrùdadh air na feartan fiosaigeach is ceimigeach aca.

Chomharraich an sgrùdadh naoi diofar sheòrsaichean polymers agus aon seòrsa de rubair anns na microplastics adhair. Gu sònraichte, sheall a’ mhòr-chuid den polypropylene a chaidh a lorg comharran truaillidh, leithid buidhnean carbonyl (C = O) agus hydroxyl (OH). Tha na co-dhùnaidhean sin a’ nochdadh gu bheil àite cudromach aig microplastics ann an cruthachadh sgòthan luath, a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air a’ ghnàth-shìde iomlan.

Dh’ fhaodadh cruinneachadh microplastics èadhair, gu sònraichte ann an roinnean pòla, dragh a chuir air cothromachadh eag-eòlasach agus leantainn gu call bith-iomadachd. A bharrachd air an sin, bidh truailleadh nam mìrean sin san àile àrd a’ leigeil a-mach gasaichean taigh-glainne, a’ cur ri blàthachadh na cruinne.

Tha e deatamach gun tèid dèiligeadh ri cùis meanbh-phlastaig san adhar gus am milleadh àrainneachd a dh’ fhaodadh a bhith neo-iompaichte agus na cunnartan co-cheangailte ri slàinte dhaoine agus gnàth-shìde na planaid a lughdachadh.

Source:

“Microplastics hydrophilic airborne ann an uisge sgòthan aig àirdean àrda agus an àite ann an cruthachadh sgòthan” le Yize Wang, Hiroshi Okochi, Yuto Tani, Hiroshi Hayami, Yukiya Minami, Naoya Katsumi, Masaki Takeuchi, Atsuyuki Sorimachi, Yusuke Fujii, Mizuo Kajino, Kouji Adachi , Yasuhiro Ishihara, Yoko Iwamoto, agus Yasuhiro Niida, Litrichean Ceimigeachd Àrainneachdail.