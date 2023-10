Faodaidh craobhan conaltradh agus rabhadh a thoirt dha chèile mu chunnart, lorg sgrùdadh

Tha sgrùdadh ùr a chaidh fhoillseachadh ann an Nature Communications a’ nochdadh mar as urrainn do chraobhan air an Talamh conaltradh agus rabhadh a thoirt dha chèile mu chunnart. Lorg an luchd-rannsachaidh gu bheil planntaichean leònte a’ leigeil a-mach todhar ceimigeach a dh’ fhaodadh a dhol a-steach do fhigheagan planntrais fallain, a’ brosnachadh freagairtean dìon bho na ceallan aca. Dh’ fhaodadh buaidh mhòr a bhith aig an lorg seo air lusan a dhaingneachadh an aghaidh ionnsaighean bhiastagan no tart.

Chaidh bun-bheachd chraobhan “bruidhinn” a sgrùdadh an toiseach anns na 1980n nuair a chunnaic luchd-saidheans gun robh craobhan a’ toirt a-mach ceimigean gus casg a chuir air biastagan nuair a chaidh ionnsaigh a thoirt orra. Gu h-inntinneach, bha craobhan fallain den aon ghnè a bha faisg air làimh cuideachd a 'taisbeanadh na h-aon dìonan ceimigeach, eadhon às aonais ceanglaichean bunaiteach ris na craobhan millte. Bha seo a’ moladh gun robh craobhan a’ conaltradh ri chèile tron ​​adhar, rud ris an canar cluasan lusan.

Thairis air na ceithir deicheadan a dh’ fhalbh, chaidh barrachd air gnèithean planntrais 30 fhaicinn a’ dol an sàs ann an conaltradh cealla-gu-cealla tro bhith a’ leigeil a-mach todhar organach luaineach. Ach, gu ruige seo, cha robh e soilleir dè na todhar a bha cudromach agus ciamar a bha planntrais gam mothachadh.

Tha an sgrùdadh o chionn ghoirid a’ tilgeil solas air na ceistean sin le bhith a’ pronnadh dhuilleagan le làimh agus a’ cur bratagan air mustard Arabidopsis no planntaichean tomato. Bhrosnaich seo sgaoileadh diofar luaineach duilleach uaine, a chaidh an uairsin a sgaoileadh gu lusan fallain. Dh’ atharraich an sgioba gu ginteil na lusan fallain gus am biodh ions calcium fluoresed nuair a thèid an cur an gnìomh taobh a-staigh cheallan fa leth, a’ toirt cothrom dhaibh sùil a chumail air freagairtean nan lusan.

Lorg an luchd-rannsachaidh nach robh ach dà luaineach duilleach uaine sònraichte a rèir coltais ag àrdachadh ianan calcium ann an ceallan lusan fallain. Tha pàirt aig comharran cailcium ann am planntrais ann a bhith a’ cur an gnìomh freagairtean dìon, leithid dùnadh dhuilleagan no cnàmhadh bhiastagan. Lorg an sgioba cuideachd gun deach na todhar a thoirt a-steach tron ​​​​stomata, a leigeas le planntaichean gasaichean iomlaid rè photoynthesis, a’ nochdadh gu bheil iad a’ dol a-steach do fhigheagan a-staigh a’ phlannt.

Leis an tuigse ùr seo, tha luchd-saidheans den bheachd gur dòcha gum bi e comasach planntaichean a bhanachdach an-aghaidh bagairtean agus cuideaman le bhith gan nochdadh dha na todhar co-cheangailte riutha. Dh'fhaodadh seo lùghdachadh a dhèanamh air an fheum air puinnseanan ann an tuathanachas agus lusan a dhèanamh nas seasmhaiche ri linn tart.

Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus tuigsinn carson nach eil ach todhar sònraichte a’ brosnachadh comharran calcium agus gus na gabhadairean ann am planntaichean a bhios ag eadar-obrachadh leis na todhar sin a chomharrachadh.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh seo a 'toirt seachad seallaidhean cudromach air conaltradh lusan agus a' fosgladh chothroman airson ro-innleachdan a leasachadh gus lusan a dhìon bho chron mus tachair e eadhon.

