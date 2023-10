Lorg Exoplanets timcheall air M Dwarfs GJ 724 agus GJ 3988

O chionn ghoirid lorg sinn dà exoplanets a’ cleachdadh modh an luaths radial (RV) timcheall air na M troich GJ 724 agus GJ 3988. Chaidh an lorg seo a dhèanamh comasach tro mhion-sgrùdadh air speactra 153 3.5m Calar Alto/CARMENES, a bharrachd air dàta tasglainn ESO/HARPS airson GJ 724 agus tomhais infridhearg RV bho Subaru/IRD airson GJ 3988.

Às deidh dhuinn mion-sgrùdadh a dhèanamh air an dàta, lorg sinn gu bheil an dà shiostam air am mìneachadh as fheàrr le modalan le aon phlanaid. Is e an tomad as ìsle de na planaidean 10.75 + 0.96 - 0.87 tomadan talmhainn airson GJ 724 b agus 3.69 + 0.42 - 0.41 tomadan talmhainn airson GJ 3988 b. Tha amannan goirid aig na planaidean sin, a’ cuairteachadh nan rionnagan gu dlùth le astar nas lugha na 0.05 au.

Gu inntinneach, tha orbit annasach aig GJ 724 b, ga fhàgail mar an exoplanet singilte as annasaiche a chaidh a lorg gu ruige seo timcheall air troich M. Tha an lorg seo a’ brosnachadh tuilleadh mion-sgrùdaidh gus a rèiteachadh a thuigsinn ann an co-theacsa cruthachadh planaid agus ailtireachd.

Air an làimh eile, tha orbit cruinn aig GJ 3988 b, a’ riochdachadh seòrsa cumanta de phlanaid a lorgar timcheall air troich meadhan M. Tha lorg a’ phlanaid seo a’ toirt sealladh luachmhor air cuairteachadh agus feartan phlanaidean anns an raon shònraichte seo de rionnagan.

Gus na modalan againn a thogail, bheachdaich sinn air àireamhan eadar-dhealaichte de phlanaidean agus chleachd sinn ath-thilleadh pròiseas Gaussian (GP) gus cunntas a thoirt air comharran gnìomhachd. Bha taghadh nam modalan as fheàrr stèidhichte air an fhianais Bayesian aca.

Gu crìch, tha ar lorg air exoplanets timcheall air GJ 724 agus GJ 3988 a’ cur ris a’ bhuidheann eòlais a tha a’ sìor fhàs air siostaman planaid. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ tilgeil solas air iomadachd planaidean agus am feartan orbital taobh a-staigh sluagh M troich.

