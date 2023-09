Daoimeanan pinc air an cruthachadh aig àm briseadh supercontinent, tha sgrùdadh a’ moladh

Is dòcha gun deach daoimeanan pinc, a’ toirt a-steach an fheadhainn a chaidh a lorg ann am Mèinn Daoimean Earra-Ghàidheal a tha a-nis dùinte ann an Astràilia an Iar, a chruthachadh nuair a bhris supercontinent ris an canar Nuna, a rèir sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh o chionn ghoirid ann an Nature Communications. Chleachd prìomh ùghdar an sgrùdaidh, an Dotair Hugo Olierook, agus an sgioba aige teicneòlas leusair adhartach gu ruige seo am mèinn aig 1.3 billean bliadhna a dh'aois, ga fhàgail 100 millean bliadhna nas sine na bha dùil roimhe.

A rèir Olierook, tha am mèinn suidhichte aig an àite far an do bhuail sgìre Kimberley agus an còrr de cheann a tuath Astràilia san àm a dh'fhalbh. Dh'adhbhraich an tubaist seo “scar” ann an rùsg na Talmhainn, tro am b’ urrainn dha magma agus daoimeanan pinc an uachdar a ruighinn. Mar thoradh air a’ chothlamadh de charbon domhainn, bualadh mòr-thìreach, agus sìneadh chaidh àireamh mhòr de daoimeanan pinc a chruthachadh.

Ged a b’ e Mèinn Daoimean Earra-Ghàidheal an stòr as motha de dhaoimeanan pinc nàdarrach, tha Olierook a’ moladh gum faodadh tasgaidhean daoimean coltach ris a bhith an làthair ann am pàirtean eile den t-saoghal, Astràilia nam measg. Faodaidh na tasgaidhean sin a bhith fhathast gun lorg, oir gu tric bidh iad còmhdaichte le gainmheach is ùir.

Tha daoimeanan pinc nan seudan mòr-chòrdte agus mòr-chòrdte air sgàth cho gann ‘s a tha iad agus an dath gun samhail. Bha Mèinn Daoimean Earra-Ghàidheal a’ dèanamh suas còrr air 90% de sholarachadh daoimeanan pinc an t-saoghail. Ach, a dh’ aindeoin cinneasachadh a’ mhèinn, bha daoimeanan pinc fhathast gu math tearc, a’ dèanamh suas nas lugha na 1% de na daoimeanan garbh a chaidh a thoirt a-mach gach bliadhna.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh a’ tilgeil solas air cruthachadh daoimeanan pinc agus na pròiseasan geòlais a tha gan cluich nuair a bhriseas supercontinents. Ach, tha ceistean fhathast gun fhreagairt a thaobh cruthachadh Earra-Ghàidheal agus na dòighean sònraichte a thug air na daoimeanan an dath sònraichte fhaighinn.

Gu crìch, tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh a ’cheangal iongantach eadar daoimeanan pinc agus an t-seann bhriseadh de supercontinents. Tha e a’ fosgladh chothroman airson tasgaidhean daoimean coltach ris a lorg ann am pàirtean eile den t-saoghal, a’ tabhann chothroman airson daoimeanan pinc luachmhor a sgrùdadh san àm ri teachd.

Source:

- Conaltradh Nàdair “Ag àiteachadh tasgadh daoimean Earra-Ghàidheal a-steach do sheann raon beàrn air a bhrosnachadh le briseadh supercontinent”

- Làrach-lìn Argyle Pink Diamonds