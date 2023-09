Daoimeanan pinc: A’ nochdadh tùsan nan seudan tearc is luachmhor

Tha luchd-rannsachaidh à Astràilia bho Oilthigh Curtin ann am Peairt air lorg mòr a dhèanamh mu thùs daoimeanan pinc. Chaidh na seudan tearc is luachmhor sin, a bha ainmeil airson an dath ròsach iongantach, a chruthachadh o chionn còrr is 1.3 billean bliadhna nuair a bhris supercontinent tràth. Tha daoimeanan pinc, a tha dha-rìribh nan daoimeanan millte le cliath criostal air a shaobhadh, a’ tabhann bòidhchead gun samhail a thig aig cosgais.

Thàinig a’ mhòr-chuid de daoimeanan pinc san t-saoghal, còrr air 90 sa cheud, bho mhèinn Earra-Ghàidheal a tha a-nis dùinte ann an Astràilia an Iar. A-mach às a h-uile mìle seud, cha robh ach beagan dhiubh nan clachan pinc air an robh iarrtas mòr. Bha an sgioba rannsachaidh air a stiùireadh leis an Dotair Hugo Olierook a 'meas gun deach na daoimeanan sin a phutadh gu uachdar na Talmhainn nuair a chaidh Nuna, aon de na mòr-roinnean as tràithe, à bith. Tha seo a’ nochdadh gum faodadh barrachd de na seudan beòthail sin a bhith ann an seann amannan mòr-thìreach eile.

Chruthaich daoimeanan Earra-Ghàidheal gu domhainn fon talamh faisg air freumhan seasmhach mòr-thìreach. Nuair a bhuail fearann ​​​​fearainn gus Nuna a chruthachadh, thug an cuideam a chaidh a chruthachadh faisg air oir iar-thuath Astràilia air na daoimeanan a bha aon uair soilleir dathan atharrachadh. Mhol rannsachadh a rinn an Dotair Raibeart Pidgeon agus an sgioba aige aig deireadh na 1980n gun do thachair an sprèadhadh a thug na daoimeanan chun uachdar timcheall air 1.2 billean bliadhna air ais. Ach, chaidh ceasnachadh mu neo-mhearachdachd an tuairmse seo mar thoradh air atharrachaidhean a dh’ fhaodadh a bhith air adhbhrachadh le seann loch.

A’ cleachdadh teicneòlas leusair adhartach, b’ urrainn don luchd-rannsachaidh tuairmse nas mionaidiche a dhèanamh air aois chreagan Earra-Ghàidheal. Nochd an sgrùdadh aca gun do thachair an sprèadhadh timcheall air 1.3 billean bliadhna air ais, a rèir àm briseadh Nuna. Tha e coltach gun do leig tanachadh oir na mòr-thìr rè a’ bhriseadh seo gluasad magma làn daoimean chun uachdar.

Chan e bun-bheachd ùr a th’ ann an ceangal eadar sgaradh mòr-thìreach agus cruthachadh daoimean ach tha e fhathast na chuspair deasbaid. Tha an sgrùdadh ùr a’ cur ri tuigse nas fheàrr air mar as urrainn do bhriseadh supercontinent sprèadhadh làn daoimean a bhrosnachadh. Ach, tha ceistean fhathast gun fhreagairt a thaobh am pailteas gualain a tha riatanach airson daoimeanan Earra-Ghàidheal a chruthachadh.

Tha an rannsachadh seo a’ riochdachadh ceum cudromach ann a bhith a’ fuasgladh a’ phròiseas iom-fhillte a lean gu cruthachadh daoimeanan pinc gun samhail agus luachmhor Earra-Ghàidheal. Tha feum air tuilleadh sgrùdaidhean gus tuigse iomlan a thoirt air an t-seann shiostam seo. Coltach ri iomadh taobh de nàdar, tha iongnadh cinnteach gun lean iad a’ nochdadh.

