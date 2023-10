Bidh an Smithsonian a’ nochdadh pìosan de Asteroid Bennu mar uinneag a-steach don chruinne-cè

Às deidh turas mòr a ’dol thairis air 200 millean mìle tron ​​​​fhànais, lìbhrig an soitheach-fànais OSIRIS-REx gu soirbheachail pìosan de asteroid Bennu chun Talamh aig deireadh an t-Sultain. Bidh Taigh-tasgaidh Nàiseanta Eachdraidh Nàdarra Smithsonian a-nis a’ taisbeanadh na sampallan prìseil sin, a’ toirt cothrom air leth do luchd-tadhail iongantasan an cosmos fhaicinn faisg air làimh.

Thèid an taisbeanadh poblach ris an robh dùil den t-sampall asteroid a chumail air Dihaoine, 3 Samhain, aig Talla Geòlas, Gems, agus Mèinnearan Meteorite Janet Annenberg an taigh-tasgaidh ann an Washington, DC Bidh an taisbeanadh a’ nochdadh creagan dorcha pristine agus duslach a chaidh a chruinneachadh bho Bennu , a’ toirt sealladh dhuinn air seann eachdraidh siostam na grèine againn.

An cois na mìrean asteroid bidh modalan sgèile den bhàta-fànais OSIRIS-Rex, le cead bho Lockheed Martin, agus an rocaid Atlas V 411 a ghiùlain an soitheach-fànais, air iasad bho United Launch Alliance. Tha an taisbeanadh farsaing seo ag amas air luchd-tadhail a bhogadh ann an iom-fhillteachd rannsachadh fànais.

Chuir neach-glèidhidh meteorites, Tim McCoy, a tha air a bhith an sàs ann am misean OSIRIS-REx, an cèill gu robh e air leth toilichte leis an taisbeanadh ùr-nodha seo: “Is e an taisbeanadh seo a’ chiad chothrom againn an turas iongantach seo a cho-roinn leis a ’phoball.”

Tha Bennu, asteroid beag faisg air an Talamh, air luchd-saidheans a ghlacadh air sgàth a cheangal a dh’ fhaodadh a bhith aige ri asteroid làn gualain a bha ann o chionn billeanan de bhliadhnaichean. Bha cho faisg air an Talamh a h-uile sia bliadhna a’ togail ùidh NASA, a’ leantainn gu misean OSIRIS-Rex. Anns an Dàmhair 2020, thàinig an soitheach-fànais air tìr gu soirbheachail air uachdar Bennu agus chruinnich iad sampall creagach.

Fhad ‘s a bha duilgheadasan beaga aig a’ mhisean, chaidh aig an sgioba sònraichte air tòrr duslach is creige a thoirt a-mach à ceann TAGSAM, aig an robh duilgheadas le fasteners. Tha na sampallan sin mu thràth air a dhol thairis air a’ chiad amas aig NASA airson 60 gram de sprùilleach a chruinneachadh, le cunntas gnàthach de 2.48 unnsa (70.3 gram).

Tha mion-sgrùdadh tòiseachaidh air an sampall air pailteas de mholacilean gualain is uisge fhoillseachadh, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air cruthachadh tràth ar planaid. Dhaingnich Tim McCoy cho cudromach sa tha na co-dhùnaidhean sin, ag ràdh, “Tha na sampallan de Bennu a’ gealltainn innse dhuinn mun uisge agus na stuthan organach mus tàinig beatha gu bhith a ’cruthachadh ar planaid gun samhail.”

Dèan cinnteach gun tadhail thu air Taigh-tasgaidh Nàiseanta Eachdraidh Nàdarra Smithsonian gus an taisbeanadh iongantach seo fhaicinn a tha a’ drochaid a’ bheàirn eadar daonnachd agus farsaingeachd mhòr na cruinne.

CÀBHA

C: Ciamar a chì mi na pìosan bho asteroid Bennu?

A: Chithear na pìosan bho asteroid Bennu aig Taigh-tasgaidh Nàiseanta Eachdraidh Nàdarra Smithsonian ann an Washington, DC

C: Cuin a thèid an taisbeanadh a chumail?

F: Fosglaidh an taisbeanadh air Dihaoine, 3 Samhain.

C: Dè eile a bhios air a thaisbeanadh a bharrachd air na criomagan asteroid?

F: Bidh an taisbeanadh cuideachd a’ nochdadh modailean sgèile de bhàta-fànais OSIRIS-Rex agus rocaid Atlas V 411.

C: Dè na lorgan inntinneach a chaidh a dhèanamh bho na sampallan gu ruige seo?

F: Tha mion-sgrùdadh tòiseachaidh air na sampallan air pailteas de mholacilean gualain is uisge fhoillseachadh, a’ toirt sealladh dhuinn air cruthachadh tràth ar planaid.

C: Dè an ìre de sprùilleach a chaidh a chruinneachadh bho asteroid Bennu?

F: Tha NASA air 2.48 unnsa (70.3 gram) de chreagan is duslach fhaighinn air ais, a’ dol thairis air a’ chiad amas airson 60 gram de sprùilleach a chruinneachadh.