Antimatter a’ tuiteam: lighichean a’ dearbhadh giùlan trom-inntinneach antimatter

Ann an sgrùdadh ùr-nodha, tha fiosaig bho cho-obrachadh ALPHA aig CERN air ceist fhada a fhreagairt mu ghiùlan antimatter - a bheil e a’ tuiteam suas no sìos? A rèir an sgrùdaidh a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature, tha an luchd-rannsachaidh air dearbhadh gu bheil dadaman antihydrogen, an coimeas ri haidridean, a’ tuiteam chun na Talmhainn san aon dòigh ri stuth àbhaisteach. Tha an lorg seo a’ cur às do làthaireachd “antigravity” ath-tharraingeach agus tha e a’ riochdachadh clach-mhìle ann an sgrùdadh antimatter.

Chaidh Antimatter a chruthachadh ann an suimean co-ionann ri cùis aig àm a’ Bhrag Mhòir. Ged a tha stuth air a dhèanamh suas de ghràineanan, tha antimatter air a dhèanamh suas de antiparticles le feartan eile. Ach, tha feartan antimatter fhathast gu ìre mhòr neo-aithnichte. Tha tuigse air giùlan antimatter deatamach ann a bhith a’ fuasgladh dìomhaireachdan na cruinne.

Bha an sgrùdadh a rinn co-obrachadh ALPHA a’ toirt a-steach a bhith a’ glacadh bhuidhnean de timcheall air 100 dadaman antihydrogen agus gan leigeil ma sgaoil gu slaodach thar ùine de 20 diog. Tron deuchainn seo, bha e comasach dhaibh giùlan grabhataidh antihydrogen fhaicinn agus a thomhas. Dhaingnich an luchd-rannsachaidh gu bheil antimatter gan giùlan fhèin a rèir tarraing imtharraing na Talmhainn, dìreach mar stuth àbhaisteach.

Tha an deuchainn seo cudromach oir is e seo a’ chiad sgrùdadh dìreach air buaidh imtharraing air antimatter. Tha e a’ dearbhadh gu bheil Teòiridh Coitcheann Einstein air Relativity, a tha ag innse mar a tha grabhataidh ag obair, a’ buntainn ri antimatter cuideachd. Is e an ath cheum don luchd-rannsachaidh luathachadh antimatter a thomhas nas mionaidiche agus sgrùdadh a dhèanamh a bheil cùis agus antimatter a’ tuiteam san aon dòigh.

Tha sgrùdadh antimatter fhathast na raon dùbhlanach air sgàth gu bheil e buailteach a bhith a’ cur às do eadar-obrachadh le cùis. Ach, tha adhartasan ann an teicneòlas agus dòighean-obrach air leigeil le luchd-saidheans antimatter a ghlacadh agus a sgrùdadh airson ùine nas fhaide. Tha cleachdadh rannsachadh antimatter a’ leudachadh gu diofar raointean, a’ gabhail a-steach fiosaig bunaiteach, cosmology, agus eadhon a dh’ fhaodadh a bhith ann an cinneasachadh lùtha.

Faodaidh tuigse antimatter seallaidhean a thoirt seachad air na laghan bunaiteach a tha a’ riaghladh ar cruinne-cè. Ged a tha mòran cheistean mu fhrith-chùis fhathast gun fhreagairt, tha an sgrùdadh seo gar toirt nas fhaisge air a bhith a’ fuasgladh rùintean an neach dìomhair seo gu cùis.

