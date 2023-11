An Cruinne-cè mar choimpiutair beò: A’ sgrùdadh teòiridh daineamaigs fiosrachaidh

Nach eil an cruinne-cè nas motha na siostam coimpiutair toinnte, ag òrdachadh agus a’ cuir às do fhiosrachadh neo-riatanach gu leantainneach? Tha an Dr Melvin Vopson, Àrd-ollamh Fiosaigs aig Oilthigh Portsmouth san RA, den bheachd sin. Anns an rannsachadh ùr aige a chaidh fhoillseachadh ann an AIP Advances, tha an Dr. Vopson a’ nochdadh a’ bhun-bheachd inntinneach gu bheil ar fìrinn ag obair mar inneal coimpiutaireachd mòr.

Ged a tha am beachd air beatha shamhail air fàs mòr-chòrdte tro fhilmichean mar The Matrix agus na beachdan aig daoine ainmeil mar Elon Musk, tha obair an Dotair Vopson a’ dol a-steach do raon fiosaig fiosrachaidh. Tha e ag argamaid gu bheil a h-uile dad anns a 'chruinne-cè, aig an ìre bhunaiteach aige, air a dhèanamh suas de phìosan fiosrachaidh.

Tha adhartas an Dotair Vopson a’ tighinn bhon amharc aige air mùthaidhean ginteil ann an co-theacsa COVID-19. Eu-coltach ris an tuigse thraidiseanta air mùthaidhean air thuaiream, lorg e gu bheil iad gu cunbhalach a’ leantainn gu lùghdachadh ann an entropy, tomhas de mhì-rian. Tha an sgrùdadh seo a’ toirt dùbhlan don dàrna lagh aig thermodynamics, a tha ag ràdh gu bheil entropy ag àrdachadh no a’ fuireach mar a tha e.

A rèir an 2na Lagh Infodynamics a mhol an Dr Vopson, tha an susbaint fiosrachaidh co-cheangailte ri siostam, tachartas no pròiseas sam bith sa chruinne-cè air a lughdachadh. Tha am prionnsapal seo a’ co-thaobhadh ris na dòighean prògramadh coimpiutair a thathas a’ cleachdadh gus dàta a dhlùthadh. Bho bheatha bith-eòlasach gu uinneanan cosmach, tha coltas gu bheil a h-uile siostam ag atharrachadh ann an dòigh a nì an fheum as fheàrr den entropy fiosrachaidh aca.

Tha buaidh fharsaing aig na seallaidhean ùr-nodha seo air diofar chuspairean saidheansail, a’ gabhail a-steach bith-eòlas, fiosaigs, agus cosmology. Tha an Dotair Vopson den bheachd gum faodadh teòiridh daineamaigs fiosrachaidh ar tuigse mun chruinne-cè gu h-iomlan ath-dhealbhadh.

Ann an sgrùdadh roimhe, mhol an Dr. Vopson gur e fiosrachadh bunait bunaiteach na cruinne, le tomad corporra agus teisteanas mar an còigeamh staid de chùis. Tha e ag argamaid gu bheil an dàrna lagh infodynamics chan ann a-mhàin a’ toirt taic don bheachd seo ach cuideachd a’ moladh gum faodadh fiosrachadh a bhith na chùis dhorcha nach fhaicear anns a’ chruinne-cè.

Fhad ‘s a tha teòiridhean an Dotair Vopson a’ toirt dùbhlan do smaoineachadh gnàthach, tha iad a’ fosgladh slighean inntinneach airson tuilleadh sgrùdaidh. Tha e an-dràsta a’ sireadh maoineachaidh airson rannsachadh a tha ag amas air fiosrachadh a lorg agus a thomhas taobh a-staigh mìrean bunasach. Tro thubaistean mìrean-antiparticle, tha e an dòchas na bun-bheachdan ùr-nodha aige a dhearbhadh no a dhearbhadh.

An cruinne-cè mar choimpiutair beò - bun-bheachd a bheir dùbhlan do ar beachdan agus a thogas ceistean domhainn mu nàdar na fìrinn. Tha rannsachadh tionnsgalach an Dotair Vopson a’ toirt cuireadh dhuinn ath-bheachdachadh a dhèanamh air fìor chruth ar beatha agus beachdachadh air a’ chomas iongantach a th’ ann gu bheil sinn a’ fuireach ann an atharrais le còd toinnte.

CÀBHA

Dè a th’ ann am fiosaig fiosrachaidh?

Tha fiosaig fiosrachaidh na mheur de shaidheans a tha a’ cumail a-mach gu bheil a h-uile dad sa chruinne-cè gu bunaiteach air a dhèanamh suas de fhiosrachadh. Bidh e a’ sgrùdadh mar a bhios fiosrachadh gad ghiùlan fhèin agus ag eadar-obrachadh taobh a-staigh diofar shiostaman agus phròiseasan.

Dè a th’ ann an dàrna lagh infodynamics?

Tha an dàrna lagh infodynamics, a mhol an Dr Melvin Vopson, ag ràdh gu bheil an t-susbaint fiosrachaidh co-cheangailte ri siostam, tachartas no pròiseas sam bith sa chruinne-cè air a lùghdachadh. Tha am prionnsapal seo a’ moladh gum bi siostaman, a’ gabhail a-steach beatha bith-eòlasach, a’ fàs a dh’ionnsaigh an staid as fheàrr de entropy fiosrachaidh nas lugha.

Dè a th ’ann an entropy?

Ann an co-theacsa rannsachadh an Dotair Vopson, tha entropy a' toirt iomradh air tomhas eas-òrdugh taobh a-staigh siostam. Tha an dàrna lagh thermodynamics ag ràdh nach urrainn entropy ann an siostam iomallach àrdachadh no fuireach mar a tha e thar ùine.

Ciamar a tha rannsachadh an Dotair Vopson a' buntainn ri cùis dhorcha?

Tha an Dotair Vopson a' moladh gum faodadh fiosrachadh, a tha e a' creidsinn a tha mar bhunait bhunaiteach na cruinne-cè, cunntas a thoirt air a' chùis dhorcha nach fhaicear. Tha e a’ moladh gum faodadh tòrr fiosrachaidh, co-ionann ri 10 gu cumhachd 93 pìosan fiosrachaidh aig teòthachd 2.73 Kelvin, mìneachadh a dhèanamh air a’ chùis dhorcha a tha a dhìth anns a’ chruinne-cè.

Dè a' bhuaidh a bhios aig rannsachadh an Dotair Vopson?

Tha rannsachadh an Dotair Vopson a' toirt dùbhlan do thuigse gnàthach agus a' fosgladh slighean ùra airson nàdar na fìrinn a rannsachadh. Tha buaidh aige air diofar chuspairean saidheansail, a’ gabhail a-steach bith-eòlas, fiosaigs, agus cosmology, agus tha e a’ toirt cuireadh dha ath-luachadh air a’ chruinne-cè gu h-iomlan.