A’ foillseachadh Gealach an t-Sealgair Mystical agus Lunar Eclipse

Oidhche Shathairne, ghlac sealladh celestial luchd-amhairc nan rionnagan air feadh an t-saoghail agus iad a’ faicinn gealach làn an t-sealgair còmhla ri eclipse gealaich. Tha gealach an t-sealgair air aon den iomadh ainm a thugadh air gealach slàn tron ​​bhliadhna, a thàinig bho dhiofar mhìosachain gealaich a chleachd na Tùsanaich. Ged a tha ainmean nan monaidhean sin gu tric a’ tighinn bho sheann bheul-aithris, tha gealach an t-sealgair a’ toirt iomradh gu sònraichte air traidiseanan coloinidh Ameireagaidh agus Eòrpach.

Chruthaich co-chruinneachadh gealach an t-sealgair agus eclipse gealaich sealladh iongantach a dh'adhbhraich mothachadh air iongnadh agus ùidh. Dha luchd-amhairc san Roinn Eòrpa, Afraga, Àisia, agus roinnean taghte de Chosta an Ear Chanada agus sgìrean a tuath, bha coltas ann gun robh a’ ghealach a’ dol tro sgàile na Talmhainn, agus mar thoradh air sin thàinig pàirt de eclipse. Ged a bha pàirt deatamach aig an aimsir ann am faicsinneachd, fhuair an fheadhainn a bha fortanach gun robh adhar soilleir aig an àm cheart taisbeanadh inntinneach.

A dh'aindeoin creideas mòr-chòrdte, cha robh an t-iongantas air a chuingealachadh ris a' ghealach làn fhèin. Aig toiseach an fheasgair, fhuair pàirtean de Atlantic Canada agus an Ceann a Tuath sealladh sònraichte, a 'faicinn a' ghealach air a falach gu ìre le sgàilean dubhar. Thachair an co-thaobhadh sònraichte seo oir cha mhòr nach robh a’ ghealach làn, a’ ghrian, agus an Talamh nan rèiteachadh foirfe.

FAQ:

C: Carson a chanar gealach an t-sealgair ris a’ ghealach slàn?

F: Canar gealach an t-sealgair ris a' ghealach slàn mar thoradh air traidiseanan coloinidh Ameireaganach agus Eòrpach.

C: Dè a tha ag adhbhrachadh eclipse gealaich?

F: Bidh eclipse gealaich a’ tachairt nuair a thèid a’ ghealach tro sgàil na Talmhainn.

C: Càite an robh eclipse na gealaich ri fhaicinn?

F: Bha an eclipse gealaich ri fhaicinn san Roinn Eòrpa, Afraga, Àisia, agus cuid de sgìrean air costa an ear Chanada agus roinnean a tuath.

C: Am bi eclipse gealaich eile ann a dh’ aithghearr?

F: Bidh eclipses gealaich a’ tachairt bho àm gu àm; ge-tà, faodaidh àm sònraichte agus faicsinneachd gach eclipse a bhith eadar-dhealaichte. Cum sùil air làraich-lìn fànais agus speuradaireachd airson fiosan eclipse a tha ri thighinn.

C: Ciamar a chì mi eclipse gealaich?

F: Gus eclipse gealaich fhaicinn, dèan cinnteach gu bheil speuran soilleir agad rè an tachartais agus lorg àite seallaidh le sealladh gun bhacadh den ghealach.