Jets gigantic de dhealanach gan glacadh os cionn Puerto Rico

Tha dealbhadair a tha a’ dèanamh aithris air stoirm tropaigeach ann am Puerto Rico air grèim fhaighinn air an tachartas ainneamh de jets mòra de dhealanach a’ losgadh suas bho na sgòthan. Tha an iongantas, air a dhearbhadh le saidheans o chionn ghoirid, gu math tearc, le jets mar sin a’ tachairt dìreach 1,000 uair sa bhliadhna.

Tha jets dealanach mòr gu math nas cumhachdaiche na boltaichean dealanach àbhaisteach, le bhith 50 uair nas làidire. Tha iad air an aithneachadh leis an dath dearg aca leis gu bheil iad a’ conaltradh ri ionosphere na Talmhainn, a tha suidhichte 50 gu 400 mìle os cionn ìre na mara. Bidh a’ mhòr-chuid de na jets sin a’ tachairt aig stoirmean tàirneanaich os cionn a’ chuain fhosgailte.

Chleachd an dealbhadair, Frankie Lucena, dà chamara gus an tachartas iongantach a ghlacadh: camara Watec 902HU dubh is geal le mothachadh solais àrd, agus camara gun sgàthan speuradaireachd Sony A7s a tha ainmeil airson a choileanadh sàr-mhath ann an suidheachaidhean aotrom ìosal. Chaidh aige air na jets a ghlacadh fhad ‘s a bha e a’ clàradh stoirm tropaigeach a thàinig gu bhith na Hurricane Franklin.

Chan e seo a’ chiad uair a tha Lucena air jets mòra a chlàradh. Ann an 2017, a’ cleachdadh an Gemini Cloudcam air a chuir suas air Amharclann Mauna Kea ann an Hawaii, mhothaich e agus ghlac e na jets sin. Rè an tachartais sin, chunnaic e cuideachd ripples tearc a 'nochdadh anns na speuran os cionn na stoirme, a dh' ainmich e mar "tonnan grabhataidh."

Tha luchd-saidheans fhathast mì-chinnteach carson a bhios jets mòra a’ losgadh suas an àite a bhith sìos, mar bholtaichean dealanach àbhaisteach. Thathas a’ creidsinn gum faodadh bacadh de sheòrsa air choreigin a bhith a’ cur casg air an dealanach bho bhith a’ fàgail bonn an neòil, ach tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus am beachd seo a dhearbhadh.

Tha an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) cuideachd air dealbhan luachmhor de jets mòra a thoirt seachad, a’ toirt cothrom do luchd-saidheans sealladh ùr fhaighinn air gnìomhachd dealain a tha a’ tachairt os cionn stoirmean tropaigeach.

Gheibhear obair Frankie Lucena air diofar àrd-ùrlaran, nam measg an làrach-lìn aige, YouTube, Instagram, agus Flickr.

