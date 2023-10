Luchd-rannsachaidh QUT a’ stiùireadh pròiseact gus cuir an-aghaidh plàighean gàrradaireachd

Tha luchd-rannsachaidh QUT a’ gabhail stiùir ann am pròiseact $9 millean a tha ag amas air plàighean bhiastagan mar phàirt den Chaidreachas Malairt Ùra is Tèarainte (FASTA), iomairt a tha ag amas air às-mhalairt gàrradaireachd Astràilia a dhìon agus fhàs. Tha am pròiseact, a thèid a chumail thairis air ochd bliadhna, ag amas air malairt thèarainte dachaigheil is eadar-nàiseanta de thoraidhean ùra a choileanadh, dèiligeadh gu sgiobalta ri cùisean malairt a tha a’ tighinn am bàrr, agus innealan ùra a sholarachadh airson làimhseachadh plàighean gàirnealaireachd.

Bidh sgioba rannsachaidh QUT, anns a bheil eòlaichean ann am bith-eòlas, saidheans àrainneachd, agus àiteachas, a’ cuimseachadh air sgrùdadh eòlas-eòlas cuideam biastagan. Nì iad sgrùdadh air mar a bhios plàighean biastagan a’ dèiligeadh ri làimhseachadh cuideam leithid teas, fuachd, agus smachdan ceimigeach. Le bhith a’ sgrùdadh freagairtean fios-eòlasach is ginteil nam plàighean sin, tha an sgioba ag amas air seallaidhean fhaighinn a ghabhas cleachdadh gus làimhseachadh èifeachdach airson dì-ghalarachadh mheasan agus ro-innleachdan riaghlaidh plàighean a-staigh a leasachadh.

Tha plàighean biastagan nan dùbhlan mòr do ghnìomhachas gàrradaireachd Astràilia, a’ toirt buaidh air cinneasachadh agus malairt an dà chuid aig an taigh agus gu h-eadar-nàiseanta. Gus dèanamh cinnteach gu bheil às-mhalairt gàrradaireachd Astràilia saor bho phlàighean, feumaidh com-pàirtichean malairt fianais mu leigheasan èifeachdach phytosanitary, a tha ag amas air planntrais agus toraidhean planntrais a dhìon bho phlàighean, ghalaran agus stuthan truaillidh.

A bharrachd air an sin, cuiridh sgioba QUT ri nodan rannsachaidh eile taobh a-staigh FASTA. Cuidichidh iad le sgrùdadh agus breithneachadh air biastagan plàighean, leasaichidh iad ro-innleachdan smachd ùr-nodha, agus obraichidh iad air gnèithean de phlanntaichean briodachaidh a tha an aghaidh cuileagan measan.

Tha am pròiseact rannsachaidh co-obrachail seo air a stiùireadh le luchd-rannsachaidh QUT na cheum cudromach a dh’ ionnsaigh às-mhalairt gàrradaireachd Astràilia a dhìon, a’ toirt na h-innealan riatanach do luchd-fàs gus plàighean a riaghladh gu h-èifeachdach, agus a’ dèanamh cinnteach à glainead is slàinte lusan airson margaidhean dachaigheil is eadar-nàiseanta.

