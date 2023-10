An fhianais as sine air canabalism mar chleachdadh tiodhlacaidh

Tha mion-sgrùdadh ùr air fuigheall daonna Paleolithic bho cheann a tuath na Roinn Eòrpa a’ nochdadh gur e cleachdadh tiodhlacaidh farsaing a bh’ ann an canibalism am measg cultar Magdalenian o chionn 15,000 bliadhna. Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan don chreideas gu robh canabalism tearc am measg dhaoine agus a’ tilgeil solas air cleachdaidhean tiodhlacaidh nan Magdalenians.

Tha Paleoantropologist Silvia Bello bho Thaigh-tasgaidh Eachdraidh Nàdarra ann an Lunnainn a 'mìneachadh, an àite a bhith a' tiodhlacadh am mairbh, gu robh na Magdalenians gan ithe. Bha an cleachdadh seo de canibalism mar phàirt de ghiùlan tiodhlacaidh sgaoilte am measg bhuidhnean Magdalenian. Is e seo an fhianais as sine gu bheil canibalism air a chleachdadh mar chleachdadh tiodhlacaidh.

Tha arc-eòlaichean air a bhith mothachail o chionn fhada gu robh cleachdaidhean tiodhlacaidh eadar-dhealaichte aig cultar Magdalenian bhon latha an-diugh. Sheall co-dhùnaidhean roimhe seo bho Uamh Gough anns a’ Cheddar Gorge fianais de canibalism. Ach, rinn an luchd-rannsachaidh Silvia Bello agus Uilleam Marsh bho Thaigh-tasgaidh Eachdraidh Nàdarra ath-sgrùdadh farsaing air litreachas foillsichte agus lorg iad fianais air canibalism ann an 13 a-mach à 59 làraich air feadh na Roinn Eòrpa.

A bharrachd air an sin, nochd an sgrùdadh gu robh na Magdalenians a bha a’ cleachdadh canibalism eadar-dhealaichte gu ginteil bho na Epigravettians, a thiodhlaic na mairbh aca agus a ghabh àite nan Magdalenians nas fhaide air adhart. Tha seo a’ moladh atharrachadh sluaigh seach co-chothromachadh cultarach.

Tha an rannsachadh a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air cleachdaidhean cultarail agus sinnsearachd ginteil chultaran Magdalenian agus Epigravettian aig àm Paleolithic. Tha feum air tuilleadh sgrùdaidhean gus tuigse nas doimhne fhaighinn air a’ chleachdadh tiodhlacaidh gràineil seo.

