Bidh speuradairean ag iarraidh aontaidhean eadar-nàiseanta gus cuir an-aghaidh truailleadh solais saideal

Tha speuradairean air feadh an t-saoghail a’ tagradh airson aontaidhean eadar-nàiseanta gus dèiligeadh ri cùis saideal constellations ag adhbhrachadh truailleadh solais san fhànais. Tha iomadachadh nan lìonraidhean saideil sin a’ bagairt ionracas rannsachadh saidheansail agus a’ togail dhraghan mu chall speuran dorcha.

Anns an Rìoghachd Aonaichte, tha iarrtasan ann airson riaghailtean dealbhaidh ùra gus speuran dorcha na dùthcha a dhìon. Tha bailteachadh Shasainn air leantainn gu lùghdachadh mòr ann am faicsinneachd rionnagan, le tuairmse de 10 sa cheud de chall speuran thairis air na deich bliadhna a dh’ fhalbh. Tha an call seo chan ann a-mhàin a’ toirt buaidh air daoine ach cuideachd a’ toirt buaidh air comas nàdur soirbheachadh fo chumhachan dorcha nàdarrach.

Tha comhairlichean speuran dorcha mar Dan Oakley ag obair gus truailleadh solais a lughdachadh. Tha iad a’ daingneachadh gu bheil speuran dorcha deatamach do chinne-daonna ceangal a dhèanamh ris a’ chruinne-cè agus beachdachadh air ceistean bith-beò. Tha Megan Eaves, neach-deasachaidh na h-iris “Nightscape”, a’ cur cuideam air brìgh chultarail oidhcheannan rionnagach, leis gu bheil iad air ealain, ceòl agus filmichean a bhrosnachadh tro eachdraidh.

A bharrachd air an taobh chultarail, tha luchd-iomairt ag argamaid gu bheil droch bhuaidh air slàinte aig truailleadh solais. Bidh a bhith fosgailte do sholas fuadain air an oidhche a’ cur dragh air ruitheam circadian, a’ toirt buaidh air cinneasachadh melatonin, a dh’ fhaodadh grunn chùisean slàinte inntinn agus tinneasan adhbhrachadh.

Tha na draghan mu thruailleadh solais air a dhol am meud le àrdachadh ann an constellations saideal. Bidh speuradairean, a’ gabhail a-steach Raibeart Massey, leas-stiùiriche air a’ Chomann Reul-eòlais Rìoghail, a’ soilleireachadh buaidh saidealan ann an orbit ìosal na Talmhainn air rannsachadh saidheansail. Tha na saidealan Starlink, a bhuineas do Elon Musk, gu sònraichte draghail leis gu bheil na h-àireamhan a tha a’ sìor fhàs agus an comas dragh a chuir air amharc teileasgop.

Tha companaidhean saideal a’ feuchainn ri dèiligeadh ri truailleadh solais tro bhith a’ cleachdadh diofar chòtaichean agus sgàileanan grèine gus faileas de sholas na grèine a lughdachadh. Ach, le planaichean airson tuilleadh saideal a chuir air bhog, tha dùil gum fàs cùis truailleadh solais bhon fhànais nas miosa. Tha Sìona, mar eisimpleir, a’ beachdachadh air reul-bhad de 13,000 saideal a chuir air bhog.

Mar a bhios truailleadh solais a’ leudachadh air feadh na Roinn Eòrpa, bidh e nas duilghe àiteachan dorcha a lorg. Tha tèarmannan speur dorcha ann am pàircean nàiseanta nan àiteachan luachmhor far am faigh daoine eòlas air bòidhchead speur na h-oidhche. Ach, tha leasachadh agus togail bhailtean ùra nan cunnart dha na tèarmainn sin.

Feumaidh coimhearsnachdan, pàircean nàiseanta, agus riaghaltasan oidhirpean a dhèanamh gus stiùiridhean a chuir an gnìomh a bhrosnaicheas cleachdaidhean solais cunntachail agus a lughdaicheas droch bhuaidh solas fuadain air speuran dorcha.

stòran:

- Artaigil stòr