A’ faighinn a-mach Dìleab Quake Eachdraidheil na Talmhainn

Tha comas na Talmhainn gearan a chumail a’ cur ar n-inntinnean daonna gu nàire, mar a chaidh fhoillseachadh le sgrùdadh ùr inntinneach. Tha e coltach gu bheil crithean-talmhainn bho chionn dà linn fhathast a’ faireachdainn gu bheil iad an làthair air uachdar ar planaid, ag adhbhrachadh crithean beaga eadhon chun an latha an-diugh.

Nuair a bhios crith-thalmhainn mòr a’ tachairt, gu tric bidh grunn iar-sholais nas lugha air a leantainn a mhaireas airson diofar ùine. Mean air mhean bidh na crithean sin a’ seargadh air falbh mar a bhios loidhnichean locht na Talmhainn gan atharrachadh fhèin. Ach, faodaidh fad nan tar-chuiridhean sin a bhith eadar grunn làithean agus grunn bhliadhnaichean.

Gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air buaidhean maireannach nan crithean sin, rinn luchd-rannsachaidh sgrùdadh air trì crithean-talmhainn ainmeil a bhuail diofar phàirtean de na Stàitean Aonaichte ann an 1663, 1811-1812, agus 1886. na crithean-talmhainn as cudromaiche ann an eachdraidh o chionn ghoirid airson Ameireagadh a Tuath seasmhach.

Nochd co-dhùnaidhean an sgrùdaidh gu bheil an t-sreath às dèidh crith-thalmhainn co-cheangailte ri crithean-talmhainn 1663 air tighinn gu crìch mu dheireadh. Ach, gu h-iongantach, tha coltas ann gu robh timcheall air 30% de chrithean-talmhainn ann an sgìre crìche Missouri-Kentucky eadar 1980 agus 2016 mar iar-chrith-rathaidean bho chrithean-talmhainn 1811-1812. San aon dòigh, faodar timcheall air 16% de chrithean-talmhainn an latha an-diugh ann an Charleston, Carolina a Deas, a lorg air ais gu crith-thalmhainn na sgìre ann an 1886.

Sheall mion-sgrùdadh staitistigeil nach b’ e tachartasan air thuaiream a bh’ anns na crithean-talmhainn o chionn ghoirid sin gun cheangal ri tachartasan eachdraidheil. An àite sin, bha iad air an ceangal tro mheasgachadh de iar-shocks agus gnìomhachd seismic cùl-fhiosrachaidh.

Fhad ‘s a bhios sreathan às deidh clisgeadh a’ lagachadh mu dheireadh thar ùine, tha an cruinneachadh de srann ann an roinnean le cùl-fhiosrachadh leantainneach a’ togail dhraghan mu chomas crithean-talmhainn nas sgriosail san àm ri teachd. Mar sin, tha e deatamach gun tèid sùil leantainneach a chumail air gluasadan sgàinidhean, gnìomhachd seismic cùl-raoin, agus ath-bhualaidhean gus cunnartan seismic a mheasadh gu ceart.

Tha àite deatamach aig tuigse air na thachair o chionn linntean ann a bhith a’ leasachadh mheasaidhean cunnairt èifeachdach airson an ama ri teachd. Le bhith a’ cleachdadh dhòighean ùr-nodha gus tachartasan eachdraidheil a sgrùdadh gar cuideachadh gus seallaidhean luachmhor fhaighinn air giùlan seismic na Talmhainn.

Chaidh co-dhùnaidhean an rannsachaidh seo fhoillseachadh ann an JGR Solid Earth (stòr: www.agu.org) agus tha iad a’ tabhann fiosrachadh luachmhor dha luchd-saidheans agus seismologists a tha ag obair a dh’ ionnsaigh àm ri teachd nas sàbhailte airson sgìrean a tha buailteach do chrith-thalmhainn.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Am faod crithean-talmhainn o chionn linntean buaidh a thoirt fhathast an-diugh?

F: Seadh, a rèir sgrùdadh a chaidh a dhèanamh o chionn ghoirid, faodar fhathast eòlas fhaighinn air às dèidh crithean-talmhainn a thachair o chionn linntean an-diugh.

C: Dè cho fada ‘s a mhaireas aftershocks mar as trice?

F: Faodaidh fad ath-sholais atharrachadh bho beagan làithean gu grunn bhliadhnaichean, a rèir meud na crith-thalmhainn tùsail.

C: Dè na trì crithean-talmhainn cudromach a chaidh an sgrùdadh san sgrùdadh?

F: Bha an sgrùdadh a’ cuimseachadh air crithean-talmhainn a bhuail na Stàitean Aonaichte ann an 1663, 1811-1812, agus 1886.

C: A bheil crithean-talmhainn o chionn ghoirid ann an roinnean sònraichte ceangailte ris na tachartasan eachdraidheil sin?

F: Tha, lorg an sgrùdadh gum faodar àireamh mhòr sa cheud de chrithean-talmhainn ann an roinnean mar Missouri-Kentucky agus Charleston a lorg air ais gu crithean-talmhainn a thachair o chionn linntean.

C: Carson a tha e cudromach sùil a chumail air gluasadan sgàinidhean, gnìomhachd seismeach cùl-raoin, agus ath-bhualaidhean?

A: Tha a bhith a’ cumail sùil air na factaran sin deatamach airson measadh ceart a dhèanamh air cunnartan seismic agus leasachadh ro-innleachdan gus crithean-talmhainn san àm ri teachd a lasachadh.