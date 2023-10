Na caill an Lunar Partial Eclipse Madainn a-màireach ann an Taiwan!

Madainn a-màireach, bidh cothrom air leth aig luchd-còmhnaidh Taiwan agus na h-eileanan a-muigh a bhith a’ faicinn pàirt de eclipse gealaich, ma cheadaicheas an aimsir. Tha Rianachd Aimsir Meadhanach (CWA) air dearbhadh gun tachair an tachartas celestial bho 2m gu 6:28m, nuair a bhios an Talamh a’ co-thaobhadh eadar a’ ghrian agus a’ ghealach, a’ cur bacadh air soillseachadh na gealaich gu ìre.

Rè eclipse gealaich, tha solas na grèine air a bhacadh leis an Talamh, a 'tilgeil a sgàil air a' ghealach. Tha an CWA a’ mìneachadh gum faigh a’ ghealach eòlas air còig ìrean rè an eclipse seo, le dùil gum bi a’ chiad ceithir rim faicinn ann an Taiwan.

Tòisichidh a’ chiad ìre, ris an canar an eclipse penumbral, aig 2m. Rè na h-ìre seo, bidh penumbra na Talmhainn a 'còmhdach uachdar na gealaich mean air mhean. Ach, mar thoradh air an ìre neo-shoilleir agus cuibhrichte, dh’ fhaodadh gum biodh e duilich a choimhead às aonais taic bho phrosbaig no teileasgop.

Tha an dàrna ìre, a’ tòiseachadh aig 3:35m, a’ toirt umbra na Talmhainn a-steach, a’ dorchachadh oisean ear-dheas na gealaich. Aig 4:14m, còmhdaichidh an umbra am pàirt as motha den ghealach, a 'dèanamh suas mu 13% den uachdar aice. Mu dheireadh, aig 4:54m, thig an eclipse pàirt gu crìch leis nach eil umbra na Talmhainn a’ falach na gealaich tuilleadh. Ro 6: 28m, thig an eclipse penumbral gu crìch gu tur fhad ‘s a sguir an Talamh de bhith a’ cur sgàil air a ’ghealach.

Gu mì-fhortanach, cha bhith an ìre mu dheireadh den eclipse gealaich letheach, a’ tachairt bho 6:03m air Eilean Orchid (Lanyu) gu 6:20m ann an Siorrachd Kinmen, ri fhaicinn air sgàth suidheachadh na gealaich thairis air fàire an iar.

Airson stargazers dealasach, comharraich na mìosachain agad airson oidhche 7 Sultain gu 8, 2025. Tha an CWA air nochdadh gun tachair eclipse gealaich iomlan aig an àm seo, a’ toirt cothrom air leth eile a bhith a’ faicinn an tachartas speurail iongantach seo.

Na dìochuimhnich do phrosbaig no teileasgop ullachadh, agus cùm do chorragan tarsainn airson speuran soilleir gus tlachd fhaighinn bho shealladh iongantach an eclipse gealaich pàirteach madainn a-màireach ann an Taiwan!

FAQ:

C: Dè a th’ ann an eclipse gealaich?

F: Bidh eclipse gealaich a’ tachairt nuair a tha an Talamh a’ co-thaobhadh eadar a’ ghrian agus a’ ghealach, a’ cur a sgàil air a’ ghealach.

C: Am faicear eclipse gealaich leis an t-sùil rùisgte?

F: Tha, faodar eclipses gealaich fhaicinn leis an t-sùil rùisgte, ged a dh’ fhaodadh am faicsinneachd agus mion-fhiosrachadh a bhith eadar-dhealaichte.

C: Cuin a tha an ath eclipse gealaich ann an Taiwan?

A: Is e an ath eclipse gealaich a chithear bho Taiwan eclipse gealaich iomlan a tha gu bhith a’ tachairt air 7 Sultain gu 8mh, 2025.

C: Dè na diofar ìrean de eclipse gealaich?

F: Tha grunn ìrean ann an eclipse gealaich: eclipse penumbral, pàirt eclipse, agus eclipse iomlan, a rèir dè an ìre den ghealach a tha còmhdaichte le sgàil na Talmhainn.