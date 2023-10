A Celestial Delight: Fianais air iongnadh pàirt de Lunar Eclipse

Às deidh an eclipse grèine annular o chionn ghoirid air a bheò-ghlacadh le luchd-amhairc ann am pàirtean taghte den leth-chruinne an iar, tha speuradairean air feadh an t-saoghail a-nis a’ feitheamh gu dùrachdach ri sealladh celestial eile - pàirt gealaich eclipse. Thathas an dùil gun tachair an iongantas speurail tarraingeach seo, a bhios a’ tachairt nuair a ghluaiseas an Talamh eadar a’ Ghrian agus a’ Ghealach, a’ cur sgàile air uachdar na gealaich, air oidhche 28 Dàmhair, a’ leantainn gu uairean tràtha an Dàmhair 29.

Càite an urrainn dhut iongnadh a dhèanamh air an Partal Lunar Eclipse?

Bidh an tachartas inntinneach seo ri fhaicinn bho ghrunn àiteachan, a’ dol thairis air Ameireaga a-Deas, taobh an ear-thuath Ameireagaidh a Tuath, Afraga, an Roinn Eòrpa, Àisia, Astràilia, agus thairis air a’ Chuan Siar, deas a’ Chuain Shèimh, agus Cuan Innseanach. Mar a thèid an oidhche air adhart, bheir toiseach an eclipse gràs air speuran Astràilia, an Cuan Sèimh a Tuath, agus pàirtean an ear den Ruis. Air an làimh eile, mar a bhios a 'ghealach a' dìreadh, bidh deireadh an eclipse ri fhaicinn dhaibhsan a tha suidhichte anns a 'Chuan Siar a Deas, an Cuan Siar a Tuath, agus roinnean an ear de Bhrasil agus Canada.

Lunar Eclipse anns na h-Innseachan: Treat Sònraichte airson Stargazers

Bidh e na urram dha na h-Innseachan cuideachd an sealladh gu lèir fhaicinn, a’ tabhann cothrom gun samhail dha stargazers agus speuradairean. Tha Shilpi Gupta, Oifigear Saidheansail aig a’ BhP Birla Planetarium ann an Kolkata, air dearbhadh gum bi an eclipse gealaich iomlan ri fhaicinn bho air feadh na h-Innseachan. Thathas an dùil gun tachair ìre iomlan na gealaich, nuair a bhios i làn shoilleir agus mu choinneimh na grèine san orbit timcheall air an Talamh, air 29 Dàmhair, Didòmhnaich aig 1:54m IST.

A 'Tuigsinn Uidheamachd Lunar Eclipse

Bidh eclipse gealaich a’ tachairt air latha làn ghealach nuair a bhios a’ Ghrian, an Talamh, agus a’ Ghealach gan co-thaobhadh ann an loidhne dhìreach agus san aon phlèana. Tha na plèanaichean Sun-Earth agus Earth-Moon air an claonadh aig ceàrn 5 ceum ri chèile. Nuair a tha na plèanaichean sin a 'dol tarsainn, agus a' ghealach air a suidheachadh faisg air no aig nodan a 'chrois-rathaid, tha eclipse a' leantainn.

Tha dà roinn shònraichte ann an dubhar na Talmhainn - an Umbra, an sòn dorcha a-staigh, agus am Penumbra, an raon as aotrom a-muigh. Rè an tachartais nèamhaidh seo, bidh a 'ghealach a' dol thairis air an dà chuid an umbra agus an penumbra, agus mar thoradh air sin bidh eclipse gealaich leth-fhillte agus pàirteach còmhla. Tha an tachartas iongantach seo a’ gealltainn a bhith na iongnadh tarraingeach dha na h-uile a tha fortanach gu leòr a bhith ga fhaicinn.

FAQ:

C: Càite am bi pàirt den eclipse gealaich ri fhaicinn?

A: Bidh an eclipse ri fhaicinn bho dhiofar phàirtean den t-saoghal, a’ gabhail a-steach Ameireaga a-Deas, taobh an ear-thuath Ameireagaidh a Tuath, Afraga, an Roinn Eòrpa, Àisia, Astràilia, agus thairis air a’ Chuan Siar, deas a’ Chuain Shèimh, agus Cuan Innseanach.

C: Dè na bailtean-mòra Innseanach a chì an eclipse gealaich pàirteach?

F: Anns na h-Innseachan, bidh an eclipse gu lèir ri fhaicinn, a’ toirt cothrom gun samhail dha stargazers agus speuradairean. Bidh ìre iomlan na gealaich a’ tachairt air 29 Dàmhair, Didòmhnaich aig 1:54m IST.

C: Dè a tha ag adhbhrachadh eclipse gealaich?

F: Bidh eclipse gealaich a’ tachairt nuair a bhios a’ Ghrian, an Talamh, agus a’ Ghealach gan co-thaobhadh fhèin ann an loidhne dhìreach agus san aon phlèana. Tha an co-thaobhadh seo a 'ciallachadh gu bheil an Talamh a' cur sgàil air a 'ghealach, a' ciallachadh gu bheil gealach air a dhol sìos.

C: Dè an dà roinn de sgàil na Talmhainn aig àm gealaich eclipse?

F: Tha sgàil na Talmhainn air a dhèanamh suas den roinn a-staigh as dorcha ris an canar an Umbra agus an roinn a-muigh nas aotroime ris an canar am Penumbra.