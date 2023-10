Tha Stargazers agus luchd-dealasach reul-eòlas gu mòr an dùil ris an tachartas celestial a tha ri thighinn gus speuran na h-oidhche nas fhaide air adhart san t-seachdain. Air 28-29 Dàmhair, bidh pàirt de eclipse gealaich a ’tachairt, a’ leantainn gu dlùth às deidh an eclipse grèine annular a thachair air 14 Dàmhair.

Rè an eclipse, thèid a 'ghealach a-steach don penumbra an toiseach aig 11: 31f air 28 Dàmhair, agus an uairsin an ìre umbral a' tòiseachadh aig 1: 05m agus a 'crìochnachadh aig 2: 24m air 29 Dàmhair. gach cearna de'n dùthaich mu mheadhon oidhche.

Mar a chaidh a dhearbhadh leis an Ionad Sìde ann am Bhubaneswar, bidh an eclipse na pàirt gealaich eclipse, far am bi a’ ghealach fo sgàil na Talmhainn. Mairidh fad an eclipse timcheall air uair a thìde agus naoi mionaidean deug, le meud 0.126.

Leudaichidh faicsinneachd an eclipse thairis air sgìre mhòr, a’ toirt a-steach an Cuan Sèimh an Iar, Astràilia, Àisia, an Roinn Eòrpa, Afraga, taobh an ear Ameireaga a-Deas, ear-thuath Ameireagaidh a Tuath, an Cuan Siar, an Cuan Innseanach, agus an Cuan Sèimh a Deas. Ged nach bi diosc na gealaich air a chòmhdach ach le timcheall air sia sa cheud, faodar an tachartas tarraingeach seo fhaicinn leis an t-sùil rùisgte, a rèir an speuradair ainmeil Subhendu Patnaik.

A’ coimhead air adhart, bidh an ath eclipse gealaich a chithear às na h-Innseachan a’ tachairt air 7 Sultain, 2025, agus bidh e na eclipse gealaich iomlan. Thachair an eclipse gealaich as ùire a chithear bhon dùthaich air 8 Samhain, 2022 agus b’ e eclipse iomlan a bh’ ann. Ach, tha e cudromach a thoirt fa-near, ged a bhios dà eclipses grèine agus dà ghealach ann an 2024, nach fhaicear gin dhiubh às na h-Innseachan.

Mar a bhios an ceann-latha a’ dlùthachadh, dèan cinnteach gun comharraich thu na mìosachain agad agus gabh an cothrom a bhith a’ faicinn draoidheachd iongantach an t-saoghail nèamhaidh. Is e sealladh a th’ ann a bheir gu cinnteach iongnadh ort mu na h-iongantasan a tha taobh a-muigh ar planaid.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

1. Dè a th' ann an eclipse gealaich?

Is e tachartas celestial a th’ ann an eclipse gealaich a bhios a’ tachairt nuair a thig an Talamh eadar a’ Ghrian agus a’ Ghealach, a’ toirt air a’ Ghealach tuiteam fo sgàil na Talmhainn.

2. Dè a th' ann an eclipse gealaich pàirteach?

Is e seòrsa de eclipse gealaich a th’ ann am pàirt gealaich eclipse anns nach eil ach pàirt den ghealach còmhdaichte le sgàil na Talmhainn.

3. Am faicear eclipse na gealaich leis an t-sùil rùisgte?

Tha, faodar eclipse na gealaich fhaicinn leis an t-sùil rùisgte. Ach, thathas an-còmhnaidh a’ moladh àite a lorg air falbh bho sholais baile mòr gus làn luach a thoirt don t-sealladh.

4. Cuin a tha an ath eclipse gealaich ri fhaicinn às na h-Innseachan?

Thathas an dùil gun tachair an ath eclipse gealaich a chithear às na h-Innseachan air 7 Sultain, 2025, agus bidh e na eclipse gealaich iomlan.

5. Am bi eclipses faicsinneach sam bith ann an 2024?

Bidh, bidh dà eclipses grèine agus dà ghealach ann an 2024. Ach, cha bhith gin dhiubh rim faicinn bho na h-Innseachan.