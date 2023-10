Pàirt Lunar Eclipse ri fhaicinn anns na h-Innseachan air 28-29 Dàmhair 2023

Thathas an dùil gun tachair pàirt de eclipse gealaich air 28-29 Dàmhair 2023, leis an ìre umbral a’ tòiseachadh anns na h-uairean tràtha air an 29mh. Bidh an eclipse seo ri fhaicinn bho gach ceàrnaidh de na h-Innseachan timcheall air meadhan oidhche. Tha dùil gun tòisich ìre umbral an eclipse aig 01: 05m IST air 29 Dàmhair agus a’ crìochnachadh aig 02: 24m IST. Bidh fad an eclipse timcheall air 1 uair agus 19 mionaidean, le meud beag de 0.126.

Bidh an eclipse gealaich seo ri fhaicinn ann an grunn roinnean air feadh an t-saoghail, a’ gabhail a-steach an Cuan Sèimh an Iar, Astràilia, Àisia, an Roinn Eòrpa, Afraga, taobh an ear Ameireaga a-Deas, ear-thuath Ameireagaidh a Tuath, an Cuan Siar, an Cuan Innseanach, agus an Cuan Sèimh a Deas.

Tha e cudromach toirt fa-near gu bheil eclipse gealaich a’ tachairt air latha làn gealaich nuair a thig an Talamh a-steach eadar a’ Ghrian agus a’ Ghealach, agus tha na trì nithean air an aon rèir. Bidh eclipse gealaich iomlan a’ tachairt nuair a thig a’ Ghealach gu lèir fo sgàil sgàil na Talmhainn, agus bidh pàirt den ghealach a’ nochdadh nuair nach eil ach pàirt den ghealach a’ tighinn fo sgàil na Talmhainn.

Anns na h-Innseachan, bidh an ath eclipse gealaich às deidh an tachartais seo air 07 Sultain 2025, a bhios na eclipse gealaich iomlan. Thachair an eclipse gealaich mu dheireadh a chithear às na h-Innseachan air 8 Samhain 2022, agus b’ e eclipse iomlan a bh’ ann.

stòran:

– Stòr an artaigil: Neo-aithnichte | Seòrsa Stòr: Neo-eisimeileach