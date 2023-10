Pàirt Lunar Eclipse ri tachairt air 28-29 Dàmhair, 2023

Thathas an dùil gun tachair pàirt gealaich eclipse, ris an canar cuideachd Chandra Grahan, air 28-29 Dàmhair, 2023. Tòisichidh eclipse na gealaich leis a’ ghealach a’ dol a-steach don penumbra air meadhan oidhche 28 Dàmhair, agus tòisichidh an ìre umbral anns an uairean tràtha an 29mh. Bidh an tachartas celestial seo ri fhaicinn bho gach ceàrnaidh de na h-Innseachan timcheall air meadhan oidhche.

Air sgàth eclipse na gealaich, cuiridh an Somnath Mandir agus a h-uile mandir fo Urras Shri Somnath stad air na deas-ghnàthan puja cunbhalach aca air 28 Dàmhair às deidh meadhan-latha aarti.

Bidh an eclipse ri fhaicinn ann an sgìre mhòr a’ còmhdach a’ Chuan Sèimh an Iar, Astràilia, Àisia, an Roinn Eòrpa, Afraga, taobh an ear Ameireagaidh a Deas, ear-thuath Ameireagaidh a Tuath, an Cuan Siar, an Cuan Innseanach, agus an Cuan Sèimh a Deas.

Tòisichidh ìre umbral an eclipse aig 01:05 AM IST air 29 Dàmhair agus thig e gu crìch aig 02:24 AM IST. Bidh fad an eclipse 1 uair agus 19 mionaidean, le meud glè bheag de 0.126.

Is fhiach a bhith mothachail gun tachair an ath eclipse gealaich a chithear às na h-Innseachan air 07 Sultain 2025 agus gum bi e na eclipse gealaich iomlan. Thachair an eclipse gealaich roimhe a chithear às na h-Innseachan air 8 Samhain 2022 agus b’ e eclipse iomlan a bh’ ann.

Bidh eclipse gealaich a’ tachairt air latha làn ghealach nuair a thig an Talamh eadar a’ Ghrian agus a’ Ghealach, agus na trì nithean a’ co-thaobhadh. Bidh eclipse gealaich iomlan a’ tachairt nuair a thèid a’ ghealach gu lèir a-steach do sgàil umbral na Talmhainn, agus bidh pàirt gealaich eclipse a’ tachairt nuair nach eil ach pàirt den ghealach a’ tuiteam fo sgàil na Talmhainn.

Stòr: DeshGujarat