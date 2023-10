Pàirt Eclipse na gealaich ri tachairt air 28-29 Dàmhair, 2023

Thathas an dùil gun tachair tachartas celestial air 28-29 Dàmhair, 2023, leis gu bheil dùil gun tachair pàirt eclipse den ghealach. Bidh an tachartas seo, ris an canar cuideachd eclipse gealaich penumbral, a’ tachairt nuair a bhios a’ ghrian, an talamh agus a’ ghealach a’ co-thaobhadh ann an dòigh is gum bi an talamh a’ cur sgàil air a’ ghealach, a’ toirt air nochdadh nas dorcha.

Rè an eclipse seo, cha bhith ach pàirt den ghealach air a chòmhdach le sgàil na talmhainn, agus mar thoradh air an sin bidh lùghdachadh ann am pàirt den soilleireachd àbhaisteach aice. Tha e cudromach a bhith mothachail gu bheil an seòrsa eclipse seo eadar-dhealaichte bho eclipse gealaich iomlan, far a bheil a 'ghealach gu tur còmhdaichte le sgàil na talmhainn.

Tha dùil gun tachair pàirt eclipse na gealaich thar grunn uairean a thìde, leis an fhaicsinneachd as àirde a’ tachairt aig deireadh an fheasgair no tràth sa mhadainn a rèir sòn ùine na dùthcha. Anns na h-Innseachan, bu chòir don eclipse tòiseachadh air oidhche 28 Dàmhair agus leantainn air adhart gu tràth sa mhadainn air 29 Dàmhair.

Bidh cothrom aig luchd-amhairc anns na h-Innseachan a’ ghealach fhaicinn mean air mhean a’ call a soilleireachd fhad ‘s a thèid i a-steach do sgàil na talmhainn. Tha an t-iongantas seo mar chuimhneachan air na tachartasan celestial iongantach a tha a’ tachairt anns a’ chruinne-cè againn agus a’ toirt cothrom gun samhail dha stargazers agus luchd-dealasach reul-eòlas a bhith a’ faicinn agus a’ cur luach air iongantasan siostam na grèine againn.

Tha e cudromach a bhith faiceallach fhad ‘s a tha thu a’ cumail sùil air an eclipse gus do shùilean a dhìon bho ghathan dìreach na grèine. Thathas a’ moladh glainneachan grèine eclipse no sìoltachain grèine ceadaichte eile a chleachdadh gus casg a chuir air cron sam bith air do fhradharc.

Mar sin comharraich na mìosachain agad airson deireadh-seachdain 28-29 Dàmhair, 2023, agus gabh an ùine airson a bhith a’ faicinn bòidhchead iongantach pàirt eclipse den ghealach. Is e cothrom a th’ ann ceangal a dhèanamh ris an t-saoghal nàdarrach agus iongnadh a dhèanamh air na h-iongantasan iongantach a tha aig ar cruinne-cè ri thabhann.

stòran:

– Foghlam nan Innseachan | Na Naidheachdan Foghlaim as ùire | Naidheachdan Foghlaim Cruinneil | Naidheachdan Foghlaim o chionn ghoirid (stòr)

- Rianachd Nàiseanta Aeronautics agus Fànais (NASA) (an tùs)