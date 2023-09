Bidh Rannsachadh Solar Parker NASA a’ cumail sùil air cuir a-mach mòr coronal cumhachdach

O chionn ghoirid tha Parker Solar Probe aig NASA air itealaich tro spreadhadh mòr coronal cumhachdach (CME) faisg air a ’Ghrian, a’ toirt seachad dàta luachmhor air mar a tha plasma na grèine ag eadar-obrachadh le duslach eadar-phlanntach. Tha an CME seo mar aon den fheadhainn as dian a chaidh a chlàradh a-riamh. Airson a’ chiad uair, tha an probe air an eadar-obrachadh eadar CMEn agus duslach eadar-phlanntach fhaicinn, a’ tilgeil solas air iongantas a chaidh a theòiridh o chionn dà dheichead ach nach deach fhaicinn a-riamh roimhe.

Chaidh mion-sgrùdadh air an dàta a chruinnich an probe rè an itealaich fhoillseachadh anns an Astrophysical Journal. Cho-dhùin luchd-saidheans a bha a’ sgrùdadh an CME gun do ghlan e an duslach eadar-phlanntach suas gu astar timcheall air 6 millean mìle bhon ghrèin. Ach, cha b’ fhada gus an lìon an t-àite a chaidh a ghlanadh le barrachd duslach eadar-phlanntach.

Thug camara Parker Solar Probe's Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) sealladh den CME fhad 'sa bha an soitheach-fànais a' dol troimhe. An toiseach, ghlac an camara sealladh sìtheil de dh'àite domhainn, ach gu luath dh'fhàs e làn de sholas soilleir nuair a bha stuthan de stuth a 'dol troimhe.

Tha an Parker Solar Probe air a bhith a’ dèanamh lorgan cudromach bho chaidh a chuir air bhog ann an 2018. Ann an 2021, rinn e a’ chiad conaltradh dìreach aige ri corona na grèine agus tha e air a bhith a’ sgrùdadh gaoth na grèine. Air ainmeachadh an dèidh Eugene Parker, a thug teòiridh gu robh gaoth grèine ann, chuir an probe crìoch air an t-siathamh turas-adhair aige de Venus san Lùnastal 2022 agus leanaidh e air a’ tional seallaidhean ùra mu dhaineamaigs na grèine rè a mhisean leantainneach.

