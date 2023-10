Beachdan Phàrant a thaobh Com-pàirt Rannsachaidh Genomic airson Clann Fallain

Rinn sgrùdadh o chionn ghoirid sgrùdadh air beachdan phàrantan a thaobh com-pàirt na cloinne fallain aca ann an rannsachadh genomic agus na bha iad a’ sùileachadh airson toraidhean a thilleadh. Bha an rannsachadh ag amas air tuigse fhaighinn air beachdan phàrantan a bha a’ gabhail pàirt ann an lìonra rannsachaidh cùram bun-sgoile agus aig an robh clann fallain. Rinn an sgrùdadh agallamhan fòn leth-structaraichte le 26 pàrantan, a’ dèanamh anailis air na tar-sgrìobhaidhean gu cuspaireil.

Thàinig trì prìomh chuspairean am bàrr bho na h-agallamhan. B’ e a’ chiad chuspair co-ionannachd, far an do chuir pàrantan an cèill gum b’ fheàrr leotha a bhith a’ faighinn toraidhean a bha comasach air obair-leighis, a’ tòiseachadh le leanabachd mar ghluasad-bodhaig airson an com-pàirt san rannsachadh. Bha dùil aca cuideachd gum biodh fios aca a-rithist thar ùine airson fiosrachadh no ùrachaidhean a bharrachd. Rinn an dàrna cuspair sgrùdadh air na buaidhean sìos an abhainn bho dheuchainnean ginteil. Bha dòchas aig pàrantan mu bhuannachdan clionaigeach san àm ri teachd don chloinn aca ach bha dragh orra cuideachd mun chunnart bho leth-bhreith ginteil. Bha iad airson dèanamh cinnteach nach toireadh com-pàirt ann an rannsachadh genomic droch bhuaidh sam bith air àm ri teachd an leanaibh aca.

B’ e cumhachd agus cumhachd an treas cuspair. Bha cuid de phàrantan a’ faireachdainn gu robh cumhachd aca le bhith a’ gabhail pàirt ann an rannsachadh genomic, leis gun tug e cothrom dhaibh ceumannan dìon a ghabhail airson an cuid chloinne agus buill teaghlaich eile. Bha iad ga fhaicinn mar chothrom co-dhùnaidhean fiosraichte a dhèanamh agus cunnartan slàinte a sheachnadh. Ach, bha pàrantan eile leisg fèin-riaghladh an cuid chloinne a chuingealachadh le bhith a’ gabhail pàirt ann an rannsachadh a dh’ fhaodadh a bhith a’ lorg tinneasan meidigeach no ro-innsean ginteil.

Faodaidh tuigse fhaighinn air na beachdan agus na dùilean sin cuideachadh le bhith a’ fiosrachadh dhòighean-obrach stèidhichte air com-pàirtichean a thaobh rannsachadh genomic. Faodaidh luchd-rannsachaidh beachdachadh air na teannachadh sin nuair a bhios iad a’ dealbhadh sgrùdaidhean gus an fheum as fheàrr a dhèanamh de cho-dhùnaidhean agus com-pàirteachadh phàrantan fhad ‘s a tha iad a’ dèanamh an fheum as fheàrr de na toraidhean. A bharrachd air an sin, le bhith a’ dèiligeadh ri draghan co-cheangailte ri leth-bhreith ginteil agus a’ brosnachadh fèin-riaghladh ann an dèanamh cho-dhùnaidhean, faodaidh sin barrachd deòin phàrantan a dhol an sàs ann an rannsachadh genomic leis a’ chloinn fallain aca.

stòran:

Artaigil tùsail: Gun a thoirt seachad