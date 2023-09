Bidh parasites a’ làimhseachadh seangan gus lannan feòir a dhìreadh, lorg luchd-saidheans

Tha luchd-saidheans aig Roinn Saidheansan Lusan is Àrainneachd Oilthigh Copenhagen air lorg inntinneach a dhèanamh mu chnatan-mòr lancet, seòrsa de dhìosganach. Tha an comas iongantach aig na flukes seo smachd a chumail air seangan agus toirt orra streap suas is sìos lannan feòir, a’ meudachadh an cothrom gum bi beathaichean nas motha ag ithe nam flùcan.

Bidh cearcall beatha flukes grùthan lancet a’ tòiseachadh nuair a bhios na h-uighean aca air an spìonadh le crodh agus a’ tighinn gu crìch ann am feur. Bidh seilcheagan a’ toirt a-steach na h-uighean sin, far am fàs iad gu bhith nan larbha agus a’ gintinn asexually. Bidh na seilcheagan a 'freagairt ris a' phlàigh le bhith a 'cruthachadh chisteagan timcheall air na cnuimhean, a thèid an cur às an dèidh sin mar bhàlaichean slime. Gun fhios dhaibh, bidh seangan ag ithe na bàlaichean slime sin còmhla ri larbha na cnuimhe.

Aon uair 's gu bheil iad am broinn seangan, bidh na larbha a' gluasad gu stamag an t-seangain no gu eanchainn. Bidh an fheadhainn a ruigeas an eanchainn a’ gabhail smachd, ag àithneadh don t-seangan lann feòir a dhìreadh agus greim fhaighinn air. Tha an giùlan seo ga dhèanamh nas fhasa do bheathaichean nas motha an seangan agus na dìosganaich a thoirt a-steach gun fhiosta. Taobh a-staigh an òstair mu dheireadh, bidh na cnuimhean a 'tighinn gu ìre agus a' breith uighean ann an grùthan an neach-aoigheachd, a 'crìochnachadh a' chuairt.

Lorg luchd-rannsachaidh a bha a’ sgrùdadh seangan gabhaltach ann an Coilltean Bidstrup san Danmhairg gu robh àite cudromach aig teòthachd ann an giùlan nan seangan. Air làithean fionnar, dh'fhuirich na seangan air an fheur, ach air làithean nas blàithe, thàinig iad sìos. Tha an sgrùdadh seo a 'moladh gu bheil na cnuimhean gu ìre mhòr a' làimhseachadh nan seangan tron ​​​​oidhche agus uairean na maidne. Tha na co-dhùnaidhean a’ cur cuideam air iom-fhillteachd giùlan dìosganach agus a’ soilleireachadh an fheum air tuilleadh rannsachaidh san raon seo.

Ged a tha e tearc, faodaidh daoine bho àm gu àm a bhith air an galar leis na dìosganaich sin. Ann an leithid de shuidheachaidhean, faodaidh an grùthan agus na bileagan bile cron a dhèanamh. Ach, tha e cudromach cuimhneachadh nach e daoine am prìomh neach-aoigheachd airson flukes grùthan lancet.

stòran:

- Oilthigh Copenhagen, Roinn nan Saidheansan Lusan is Àrainneachd

- Iris Eag-eòlas Giùlan