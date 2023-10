Am peant ag atharrachadh dath air a bhrosnachadh le Octopus

Tha luchd-rannsachaidh aig Institiud Rannsachaidh Kostas aig Oilthigh Northeastern air lorg inntinneach a dhèanamh ann an raon stuthan a tha ag atharrachadh dath. Le bhith a 'sgrùdadh feartan sònraichte cephalopods mar octopi agus squid, tha iad air dòigh a lorg gus peant a chruthachadh a dh'atharraicheas dath nuair a bhios iad fosgailte do sholas. Is e am prìomh ghrìtheid anns a’ pheant seo xanthommatin, dath a tha a’ nochdadh gu nàdarrach a lorgar ann an cephalopods a leigeas leotha dathan atharrachadh gu luath mar fhreagairt air bagairtean no atharrachaidhean ann an solas.

Tha an luchd-rannsachaidh aig KRI air a bhith ag obair gus an comas atharrachadh dath seo ann am peant ath-riochdachadh airson ùine. San àm a dh’ fhalbh, chruthaich iad badan so-ruigsinneach a bhios ag atharrachadh dath nuair a bhios iad fosgailte do sholas na grèine. A-nis, tha iad air dòigh a lorg gus an dath atharrachadh a thoirt air ais, a’ leigeil leis an stuth tilleadh chun dath tùsail aige.

Fhuair an sgioba a-mach gu bheil titanium dioxide na stiùiriche airson an atharrachadh dath. Le bhith a’ measgachadh diofar mheudan de thitanium dà-ogsaid le xanthommatin, bha e comasach dhaibh smachd a chumail air astar agus dian gluasad dath. Faodaidh na h-atharrachaidhean tachairt ann an cho beag ri còig mionaidean agus mairidh iad suas ri 24 uairean, a rèir dè cho fada ‘s a tha iad fosgailte don t-solas.

Tha diofar thagraidhean aig a’ pheant ùr-ghnàthach seo, bho obair-ealain sealach gu tracadh àrainneachd. Faodar a chleachdadh gus ealain a chruthachadh a bhios ag atharrachadh bho latha gu latha air ballachan a-staigh, a’ toirt eòlas gun samhail dha luchd-amhairc. A bharrachd air an sin, tha e a’ tabhann roghainn eile a tha càirdeil don àrainneachd an àite peant àbhaisteach, leis nach eil ceimigean cronail ann a dh ’fhaodadh a bhith millteach an dà chuid dha peantairean agus an àrainneachd.

Tha an luchd-rannsachaidh an dòchas an siostam atharrachadh dath aca a leudachadh gu stuthan eile agus am paileas dath a leudachadh nas fhaide na an raon buidhe-dearg a chaidh a chleachdadh sa chiad deuchainn. Tha iad cuideachd ag amas air smachd a thoirt do luchd-cleachdaidh air an astar aig a bheil na dathan ag atharrachadh.

Chaidh an rannsachadh ùr-nodha seo fhoillseachadh o chionn ghoirid ann an Advanced Science, agus tha e a’ fosgladh chothroman ùra airson saoghal ealain agus stuthan a tha càirdeil don àrainneachd.

Stòr: Institiud Rannsachaidh Kostas aig Oilthigh an Ear-thuath