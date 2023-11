Goireas Cùram Trauma Péidiatraiceach ùr ri stèidheachadh aig KGMU le Co-obrachadh AIIMS

Tha Oilthigh Meidigeach Rìgh Deòrsa Lucknow (KGMU) gu bhith a’ stèidheachadh goireas cùram trauma péidiatraiceach ùr-nodha ann an co-obrachadh le Institiud ainmeil nan Saidheansan Meidigeach All India (AIIMS) ann am Bhopal. Is e prìomh amas a’ ghoireis seo cur ri breithneachadh agus làimhseachadh chùisean trauma péidiatraiceach, oir faodaidh e a bhith dùbhlanach do chloinn a bhith a’ conaltradh gu h-èifeachdach an leòn.

Chomharraich Stiùiriche AIIMS, Bhopal, an t-Àrd-ollamh Ajai Singh, an fheum air dòigh-obrach sònraichte a thaobh cùisean trauma péidiatraiceach air sgàth nàdar sònraichte nan leòntan sin. Eu-coltach ri inbhich as urrainn fiosrachadh mionaideach a thoirt seachad, faodaidh gum bi e doirbh do chloinn am pian agus an suidheachadh far an deach an leòn innse. Dhaingnich an t-Ollamh Singh, “Is dòcha gun cùm leanabh air a’ caoineadh gus am faigh iad faochadh. ” Mar thoradh air an sin, bidh breithneachadh ceart agus làimhseachadh luath deatamach anns na cùisean sin.

Gus dèanamh cinnteach gum bi an iomairt seo soirbheachail, tadhlaidh dotairean còmhnaidh bho KGMU air AIIMS, Bhopal gus eòlas fhaighinn air a bhith a’ làimhseachadh èiginn péidiatraiceach. Le bhith a’ cumail sùil air na protocalan agus na modhan-obrach a chaidh an cur an gnìomh aig AIIMS, bidh e comasach dhaibh ro-innleachdan èifeachdach ionnsachadh a ghabhas toirt a-steach do leasachadh goireas cùram trauma péidiatraiceach aig KGMU.

Tha an oidhirp cho-obrachail seo eadar KGMU agus AIIMS, Bhopal a’ nochdadh cho cudromach sa tha roinneadh eòlais agus cho cudromach sa tha cùram sònraichte ann a bhith a’ dèiligeadh ris na dùbhlain sònraichte a tha mu choinneamh cùisean trauma péidiatraiceach. Le bhith ag adhartachadh comasan breithneachaidh agus builean làimhseachaidh, chan eil teagamh nach bi buaidh mhath aig a’ ghoireas seo air cur ri sunnd chloinne a tha feumach air cùram trauma.

Ceistean Cumanta

1. Dè an adhbhar a tha an goireas cùram trauma péidiatraiceach ga leasachadh aig KGMU?

Is e adhbhar a’ ghoireis seo a bhith a’ cur ri breithneachadh agus làimhseachadh chùisean trauma péidiatraiceach le bhith a’ dèiligeadh ris na dùbhlain a tha romhpa ann a bhith a’ conaltradh gu h-èifeachdach ris na leòntan a gheibh clann.

2. Carson a tha feum air cùram sònraichte airson cùisean trauma péidiatraiceach?

Tha feum air cùram sònraichte airson cùisean trauma péidiatraiceach mar thoradh air na dùbhlain sònraichte a tha an cois comas cuibhrichte na cloinne am pian a chuir an cèill agus an dearbh àite far an deach an leòn aithneachadh.

3. Ciamar a bhios KGMU a’ co-obrachadh le AIIMS, Bhopal gus an goireas a leasachadh?

Tadhlaidh dotairean còmhnaidh bho KGMU air AIIMS, Bhopal gus ro-innleachdan agus modhan èifeachdach ionnsachadh airson a bhith a’ làimhseachadh èiginn trauma péidiatraiceach. Thèid an t-eòlas seo a chleachdadh ann a bhith a’ leasachadh goireas cùram trauma péidiatraiceach aig KGMU.

(Tobar: Hindustan Times)