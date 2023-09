Dh'atharraich Tachartas Dìomhair Halo Cùis Dorcha ar Galaxy, Taisbeanaidhean Sgrùdaidh

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a’ moladh gu bheil blob mòr de stuth dorcha do-fhaicsinneach air saobhadh mòr adhbhrachadh ann an cumadh ar galaxy. Ged a bha luchd-saidheans den bheachd an toiseach gur e diosc rèidh a bh’ anns an t-Slighe Milidh le dà ghàirdean shnìomhanach, tha tomhasan a chaidh a ghabhail thairis air an linn a dh’ fhalbh air lùbadh neo-mhìnichte fhoillseachadh. Bidh an cogadh a’ tachairt sa mhòr-chuid aig crìochan an galaxy, far am bi cuid de roinnean a’ tumadh fhad ‘s a bhios cuid eile a’ lasadh suas, a’ toirt coltas brùideil dha.

Is dòcha gu bheil samhlaidhean coimpiutair a rinn luchd-rannsachaidh air adhbhar an iongantas seo fhoillseachadh. Tha na samhlaidhean a’ toirt iomradh air tachartas dìomhair a chuir dragh air co-thaobhadh halo neo-fhaicsinneach ar galaxy de chùis dhorcha. Tha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature Astronomy air 14 Sultain, a’ nochdadh fianais làidir gu bheil an Galaxy againn air a chuairteachadh ann an cùis dhorcha le claonadh.

Tha stuth dorcha na sheòrsa de stuth nach gabh faighinn a-mach a tha a’ dèanamh suas mu 85% de stuth iomlan na cruinne. Ged nach eil e ag eadar-obrachadh gu dìreach le solas agus gu bheil e fhathast do-fhaicsinneach, faodar a bhuaidhean grabhataidh fhaicinn. Tha uallach air cuspair dorcha airson rionnagan a luathachadh gu astaran iongantach fhad ‘s a bhios iad a’ cuairteachadh ionadan galactic, a ’toirt air falbh solas rionnag fad às, agus a’ cumadh halo galactic an t-Slighe Milidh.

Tha an galactic halo a’ toirt iomradh air raon mòr de rionnagan a bhios a’ seòladh mar dhuilleagan air lòn de stuth dorcha, suidhichte taobh a-muigh gàirdeanan snìomhach Slighe a’ Bhainne. Tha sgrùdaidhean o chionn ghoirid a’ cleachdadh bàta-fànais Gaia de Bhuidheann Fànais na h-Eòrpa air sealltainn gu bheil na rionnagan taobh a-staigh an halo galactic gu sònraichte ceàrr.

Ann an oidhirp tuigse fhaighinn air a’ bhuaidh a bhiodh aig halo neo-chothromach air halo cuspair dorcha, chleachd speuradairean modalan coimpiutair gus galaxy òg ath-chruthachadh coltach ri Slighe a’ Bhainne. Bha am modail a’ toirt a-steach halo stuth dorcha le claonadh 25 ceum an coimeas ris an diosc. Às deidh dhaibh a bhith ag atharrais air an galaxy airson 5 billean bliadhna, lorg luchd-rannsachaidh gu robh am modail aca coltach ris an galaxy againn fhèin gu ìre mhòr.

Chan eil e soilleir fhathast an adhbhar a tha air cùl mì-thaobhadh an stuth dorcha halo. Ach, tha na samhlaidhean a rinn an luchd-rannsachaidh a 'moladh gu bheil coltas ann gu bheil e mar thoradh air tubaist mhòr, a dh' fhaodadh a bhith a 'toirt a-steach galaxy eile a' bualadh air an fheadhainn againn fhèin. Dh'fhaodadh an tubaist seo a bhith air adhbhrachadh gu robh an stuth dorcha a 'dol suas cho mòr ri 50 ceum mus teàrnadh e gu slaodach chun àrdachadh 20-ceum a th' ann an-dràsta.

