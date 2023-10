Bidh OSIRIS-REx aig NASA a’ glacadh ìomhaighean de sgaoileadh capsail tilleadh ann an àm eachdraidheil

Tha probe asteroid OSIRIS-REx aig NASA air sealladh a thoirt seachad air eachdraidh agus e a’ togail dhealbhan de sgaoileadh a capsal tilleadh. Sgaoil a ’bhuidheann fànais na h-ìomhaighean air 3 Dàmhair, a’ taisbeanadh a ’mhòmaid a chaidh an capsal tilleadh a chuir a-steach bho OSIRIS-REx agus a dh’ ionnsaigh na Talmhainn. Tha na dealbhan a’ nochdadh a’ ghrian aig mullach an fhrèam agus “Talamh corran” tana air an oir chlì. Chaidh na h-ìomhaighean sin a chur còmhla ann an GIF leis an sgioba misean.

Bha ùine ghoirid aig a’ capsal tilleadh, le cuideam 110 punnd (50 cileagram), san fhànais mus do ràinig e gu soirbheachail ann am fàsach ceann a tuath Utah mar a bha dùil. Thàinig e air tìr fo pharaisitichean timcheall air ceithir uairean a thìde às deidh dha a bhith air a leigeil ma sgaoil. Chomharraich seo a’ chiad oidhirp tilleadh sampall asteroid aig NASA agus bha e air a mheas mar choileanadh mòr.

Anns an capsal bha stuthan deatamach a chruinnich OSIRIS-REx bhon asteroid Bennu faisg air an Talamh san Dàmhair 2020. Chaidh an salachar agus an greabhal a chaidh a chruinneachadh bhon asteroid a ghiùlan gu sgiobalta gu Johnson Space Center (JSC) ann an Houston. Aig JSC, tha an stuth taobh a-muigh na Talmhainn ga ghiullachd, ga leigheas agus ga stòradh.

Tha an sgioba misean a’ dèanamh a-mach gun do thill OSIRIS-REx timcheall air 8.8 unnsa (250 gram) de stuth Bennu. Ach, chan eil an seo ach tuairmse tòiseachaidh, agus thèid an dearbh shuim ainmeachadh aig tachartas craolaidh lìn air Dàmhair 11. Thathas an dùil gum bi an sampall na ghoireas luachmhor dha luchd-saidheans airson sgrùdadh thairis air na deicheadan ri teachd.

Nì luchd-rannsachaidh bho air feadh an t-saoghail mion-sgrùdadh mionaideach air na pìosan asteroid gus sealladh fhaighinn air làithean tràtha siostam na grèine. Nì iad sgrùdadh cuideachd air a’ phàirt a dh’ fhaodadh a bhith aig creagan fànais làn gualain, leithid Bennu, ann a bhith a’ lìbhrigeadh blocaichean togail beatha don Talamh. Cuiridh na co-dhùnaidhean sin ri tuigse nas doimhne air tùsan beatha sa chruinne-cè.

Stòran: Oifigearan NASA, NASA/Goddard/Oilthigh Arizona/Lockheed Martin