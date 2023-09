Bidh NASA gu soirbheachail a’ tilleadh sampall bho Asteroid Bennu

Tha misean OSIRIS-REx aig NASA air sampall den asteroid 101955 Bennu a thilleadh chun Talamh. Tha am misean mar phàirt de shreath de mhiseanan “tilleadh sampall” air an stiùireadh le diofar dhùthchannan leis an amas stuthan a chruinneachadh bho asteroids agus buidhnean celestial eile airson sgrùdadh.

Chaidh an soitheach-fànais OSIRIS-REx a chuir air bhog air 8 Sultain 2016, agus chuir e seachad dà bhliadhna a’ siubhal gu Bennu. Rinn an soitheach-fànais sgrùdadh mionaideach air an asteroid mus deach e sìos gu orbit de 1 cilemeatair, a’ briseadh clàr a chaidh a shuidheachadh roimhe le bàta-fànais Rosetta. Anns a’ Ghiblean agus san Lùnastal 2020, rinn an soitheach-fànais dà ro-aithris os cionn uachdar an asteroid gus ullachadh airson an sampall fhaighinn air ais.

A’ cleachdadh uidheamachd snasail coltach ri maide pogo, chruinnich OSIRIS-REx timcheall air 250 gram de stuth bho uachdar Bennu mus do thòisich e. Tha an sampall a-nis air a chumail gu sàbhailte ann an capsal gus casg a chuir air truailleadh agus bidh e air a ghlèidheadh ​​​​le Buidheann-stiùiridh Saidheans Rannsachaidh agus Sgrùdaidh Astromaterials NASA agus Ionad Curaidh Eisimpleirean Taobh a-muigh Iapan.

A bharrachd air an toradh sampall soirbheachail, leanaidh misean OSIRIS-REx le amas ùr. Tha an soitheach-fànais a-nis air slighe gu rendezvous leis an asteroid 99942 Apophis ann an 2029. Cuiridh e seachad 18 mìosan a’ orbitadh Apophis gus sgrùdadh a dhèanamh air an uachdar aige agus sgrùdadh a dhèanamh air a cho-dhèanamh.

Chaidh Bennu a thaghadh gu sònraichte mar an targaid airson a’ mhisean leis gu bheil e air a dhol tro glè bheag de mean-fhàs geòlais bho chaidh an siostam grèine a chruthachadh. Tha an asteroid gu ìre mhòr air a dhèanamh suas de choimeasgaidhean anns a bheil gualain, a’ toirt a-steach moileciuilean organach a tha deatamach airson beatha. Le bhith a’ sgrùdadh asteroids agus comets gu dlùth, faodaidh luchd-saidheans sealladh fhaighinn air cruthachadh siostam na grèine agus leasachadh beatha.

Bidh eisimpleirean de mhiseanan tilleadh mar OSIRIS-REx a’ toirt seachad dàta luachmhor in situ a ghabhas coimeas ri beachdan bho teileasgopan air an Talamh. Cuidichidh seo le luchd-saidheans tuigse nas fheàrr fhaighinn air feartan agus giùlan asteroids. Chaidh dàta OSIRIS-REx a chleachdadh cuideachd gus sgrùdadh a dhèanamh air buaidh Yarkovsky, a bheir buaidh air orbits asteroids beaga mar thoradh air sgaoilidhean teirmeach neo-chòmhnard.

Tha sampallan de mhiseanan tilleadh, leithid an luchd-obrach Apollo a’ tighinn air tìr chun Ghealach, air tòrr stuthan a thoirt air ais airson sgrùdadh. Tha misean OSIRIS-REx a’ cur ris an dìleab seo le bhith a’ leudachadh ar n-eòlas air asteroids agus cho cudromach sa tha iad ann a bhith a’ tuigsinn cruthachadh bhuidhnean celestial agus an comas airson beatha a-muigh.

Stòran: NASA