Capsule OSIRIS-REx aig NASA gus sampallan asteroid pristine a lìbhrigeadh don Talamh

Tha misean eachdraidheil NASA, OSIRIS-REx (Origins-Spectral Interpretation-Resource Identification-Security-Regolith Explorer), gu bhith a’ lìbhrigeadh a’ chiad sampallan asteroid pristine a-riamh don Talamh madainn Didòmhnaich. Leigidh an probe OSIRIS-REx a-mach capsal anns a bheil sampallan den asteroid Bennu faisg air an Talamh. Thathas an dùil gun tig an capsal sìos gu socair fo paraisiut aig Raon Deuchainn is Trèanaidh Utah Roinn an Dìon agus Dugway Proving Grounds.

Faodaidh tu coimhead air craoladh beò an t-slighe air tìr air sianal YouTube NASA no aig Space.com. Tòisichidh an craoladh aig 10m EDT.

Chaidh OSIRIS-REx a chuir air bhog san t-Sultain 2016 agus ràinig e Bennu, asteroid a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach, san Dùbhlachd 2018. Chuir an probe seachad an ath 22 mìosan a’ sgrùdadh an asteroid, a’ suidheachadh clàr ùr airson a’ bhuidheann as lugha a chaidh a-riamh le bàta-fànais.

Anns an Dàmhair 2020, shoirbhich le OSIRIS-REx sampall de uachdar Bennu, a’ glacadh timcheall air 8.8 unnsa (250 gram) de shalachar is greabhal. Thèid an dearbh mheud a dhearbhadh aon uair ‘s gu bheil an sgioba misean a’ fosgladh capsal sampall an sgrùdaidh.

Às deidh an touchdown, thèid an sampall a ghiùlan gu Ionad Fànais Johnson aig NASA ann an Houston airson leigheas agus stòradh. Bidh cothrom aig luchd-saidheans bho air feadh an t-saoghail air an sampall airson tuilleadh sgrùdaidh. Tha iad an dòchas seallaidhean fhaighinn air làithean tràtha siostam na grèine agus sgrùdadh a dhèanamh air làthaireachd mholacilean organach anns a bheil carbon a dh’ fhaodadh a bhith air cur ri tùs beatha air an Talamh.

A bharrachd air a’ chlach-mhìle seo, leanaidh an soitheach-fànais OSIRIS-REx air a mhisean leudaichte ris an canar OSIRIS-APEX. Siubhail e chun asteroid Apophis a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach, le dùil ri ruighinn ann an 2029.

Tha an rùn seo a’ riochdachadh euchd cudromach dha NASA, a’ fosgladh chothroman ùra airson tuigse fhaighinn air tùs ar siostam grèine agus na cothroman a th’ ann airson beatha taobh a-muigh na Talmhainn.

stòran:

