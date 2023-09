Misean Osiris-Rex aig NASA gus an sampall asteroid as motha a lìbhrigeadh don Talamh

Thathas an dùil gun dèan misean Osiris-Rex aig NASA eachdraidh le bhith a’ lìbhrigeadh an sampall asteroid as motha a chaidh a thilleadh chun Talamh a-riamh. Thathas an dùil gun tig capsal anns a bheil timcheall air 250g de chreagan is duslach a chaidh a chruinneachadh bhon asteroid Bennu air tìr ann am fàsach Utah Didòmhnaich. Tha am misean seo a’ comharrachadh a’ chiad oidhirp aig NASA air sampall a chruinneachadh bho asteroid bho 2020.

Chaidh an soitheach-fànais Osiris-Rex a chuir air bhog san t-Sultain 2016 agus ràinig i Bennu san Dùbhlachd 2018. Thairis air faisg air dà bhliadhna, rinn an soitheach-fànais mapadh gu faiceallach air uachdar an asteroid mus deach an sampall a chruinneachadh air 20 Dàmhair 2020.

Thèid cuibhreann den sampall, timcheall air cairteal, a sgaoileadh am measg còrr air 200 neach bho 38 institiudan air feadh an t-saoghail. Bidh am buidheann eadar-mheasgte seo de luchd-saidheans ag obair còmhla gus mion-sgrùdadh a dhèanamh air an sampall agus gus seallaidhean fhaighinn air eachdraidh thràth agus mean-fhàs ar siostam grèine. Tha Bennu, fuigheall 4.5-billean-bliadhna, air fhaicinn mar capsal ùine a bheir seachad sanasan luachmhor mu bhith a’ cruthachadh phlanaidean.

Is e aon de na prìomh bhuannachdan bho bhith a’ cruinneachadh sampall gu dìreach bho asteroid mar Bennu an ìre as lugha de thruailleadh. Eu-coltach ri meteorites a thuiteas chun Talamh agus a thèid a thruailleadh gu sgiobalta le bhith a ’conaltradh ris an àile againn, bheir sampall Osiris-Rex sealladh gun mhilleadh do luchd-saidheans air an àm a dh’ fhalbh. Dh’ fhaodadh seo a bhith deatamach ann a bhith a’ tuigsinn cò às a thàinig stuthan organach agus uisge a dh’ fhaodadh a bhith air cur ri leasachadh beatha air an Talamh.

Tha an speuradair an t-Àrd-ollamh Boris Gansicke bho Oilthigh Warwick a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e sgrùdadh asteroids: “Tha na asteroids san t-siostam grèine againn a’ toirt a-steach na blocaichean togail amh às an deach an Talamh a dhèanamh, agus mar sin le bhith ag obrachadh a-mach an cuid sgrìobhaidh innsidh sinn mòran dhuinn mu mar a chruthaich ar planaid. . Tha mòran cheistean ann fhathast gun fhreagairt, leithid cò às a thàinig uisge na Talmhainn agus cò às a thàinig na grìtheidean airson beatha.”

Tha an rùn seo a’ riochdachadh clach-mhìle chudromach nar tòir air eòlas mu eachdraidh ar siostam grèine agus a’ fosgladh chothroman airson tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air asteroids agus a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aca air ar tuigse mu thùsan beatha.

